Danny Trejo enfrenta críticas

“Estás participando en una película de propaganda pro-ICE. Defiende a los latinos”, son algunos de los mensajes que usuarios han dirigido a Danny Trejo en redes sociales tras darse a conocer su participación en Pawn Shop, una película producida por la compañía vinculada al comentarista conservador estadounidense Ben Shapiro.

Ante los cuestionamientos, el actor respondió mediante un comunicado publicado en sus cuentas de Instagram y X, donde defendió su postura a favor de los inmigrantes. “Soy un mexicano orgulloso. Obviamente, también estoy a favor de los inmigrantes. No estoy a favor del ICE”, expresó Trejo, y añadió que su trabajo como actor consiste en contar historias. “Sé de dónde vengo y conozco nuestras luchas”.

Explicación

En declaraciones para el medio TMZ, el intérprete explicó que aceptó el papel porque consideró que ofrecía una representación positiva de un personaje latino veterano de guerra. Sin embargo, algunos usuarios han insistido en que pudo rechazar el proyecto debido a la postura política.

La polémica en torno a la película también alcanzó a su producción. Durante las filmaciones en Livingston, Montana, residentes expresaron su inconformidad por las escenas de acción y los daños ocasionados en la localidad. Ben Shapiro, por su parte, criticó la suspensión temporal del rodaje diciendo que se trataba de “discriminación de contenido”, que posteriormente se reanudó. De acuerdo con Deadline, un banco de alimentos de la zona denunció que sus actividades resultaron perjudicadas por el cierre de calles y la presencia de guardias de seguridad armados, cuya presencia habría intimidado a algunos de sus clientes.

Dirigida por Michael Polish, Pawn Shop cuenta con las actuaciones de Paris Bravo, Noel Guglielmi, CJ Salvador, Myles Clohessy, Henry Thomas y Harvey Keitel. Según la sinopsis oficial, la historia sigue a un joven agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) que debe completar una detención de alto riesgo después de que su compañero muere durante un disturbio en Minneapolis.

Los Angeles Times reportó que una copia del libreto obtenida por el medio The Bulwark indica que el personaje latino al que protegen los habitantes de la localidad pertenece a la organización criminal MS-13, conocida también como Mara Salvatrucha.