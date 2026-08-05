Danza Visual llega al Cenart

El Centro Nacional de las Artes (Cenart), institución de la Secretaría de Cultura del gobierno de México, recibe a la compañía Danza Visual con El principio de incertidumbre: padre nuestro, nuestro, una obra de danza contemporánea que reflexiona sobre la vida, la muerte, la impermanencia y el duelo a través del cuerpo como territorio de exploración y pensamiento.

Con coreografía de Patricia Marín, la pieza propone un diálogo entre El libro tibetano de la vida y la muerte y el principio de incertidumbre de Werner Heisenberg para indagar en los límites entre lo conocido y lo desconocido, la certeza y la duda.

Lenguaje escénico

El elenco conformado por los bailarines Jonathan Alaves, Tlathui Maza, Sam Espinosa, Patricia Marín y Leonardo Beltrán construye un universo escénico que aborda la existencia humana, la transformación y la búsqueda de sentido frente a aquello que permanece incomprensible.

Esta obra surge de una investigación artística que vincula pensamiento científico, reflexión espiritual y lenguaje escénico para acercarse a preguntas fundamentales sobre la condición humana: la relación con el tiempo, el espacio, la pérdida y la posibilidad de encontrar significado en la incertidumbre.

Danza Visual, compañía de artes escénicas radicada en la Ciudad de México desde 2009, es dirigida por Patricia Marín y Leonardo Beltrán. Su trayectoria incluye presentaciones en México y el extranjero, así como colaboraciones con grupos e instituciones como la Compañía Nacional de Danza del Ecuador, Ai Do Project (España) y Luna Negra Dance Theater de Chicago.

El principio de incertidumbre: padre nuestro, nuestro ofrecerá cuatro funciones, del 20 al 23 de agosto, jueves y viernes, a las 10:00 horas; sábado, a las 19:00 horas; y domingo, a las 18:00 horas, en el teatro Raúl Flores Canelo.

La entrada tiene un costo de 180 pesos, con promoción de dos por uno los miércoles, comprando en línea a través de cenart.comprarboletos.com. Para más información consulta la página cenart.gob.mx.