Danzan en honor de San Miguel

Por varios años la danza de San Miguel Arcángel de los zoques de Tuxtla se perdió; sin embargo, un grupo de músicos y personas de la comunidad decidió rescatarla y desde entonces se ha mantenido vigente.

Este año, la comunidad zoque invitó a la ciudadanía a ser parte de esta manifestación cultural, el martes 29 de noviembre en la casa de la familia Vázquez Galdámez, ubicada en la 6ª Sur número 886, y después en la Ermita del Cerrito, donde tuvo lugar el baile.

Asimismo, hubo actividades previas en otros espacios: el domingo 27 de septiembre, en el templo parroquial de San Miguel en Copainalá, mientras que el 28 se danzó en la Rivera Cerro Hueco y en Coita.

Ritual

“Hata Miguel Etzé” o la danza San Miguel Arcángel es una pieza que representa la batalla entre el bien y el mal, con danzantes usando máscaras de arcángeles y demonios, que luchan al ritmo del tambor.

Tras su rescate, este baile fue “levantado” nuevamente en la Ermita del Cerrito, en el año 2017, después de más de 80 años.

El proyecto de preservación fue posible gracias a un trabajo coordinado entre músicos e integrantes de la comunidad zoque, tanto de Tuxtla como de Copainalá, encabezados por el maestro Juan Ramón Álvarez.

Para traer de vuelta esta danza, el proceso de investigación consistió en consultar y visitar a las personas que la habían visto en años anteriores. También explicó que se revisaron varios textos de la autoría de Donald Dorothy Cordy y Carlos Navarrete, ya que el baile en honor de San Miguel Arcángel formó parte del llamado teatro evangelizador, con el que los dominicos adoctrinaron al pueblo.

El investigador añadió que la danza consta de siete sones y durante su desarrollo se va narrando cómo aparecen los arcángeles y los diablos. Posteriormente, se forman dos filas. Estos últimos remedan los pasos de baile de los arcángeles. Después se simula una batalla en la cual pierde San Miguel, quien es capturado por Luzbel (diablo principal), lo que lleva a que aparezcan otros arcángeles como San Rafael y San Gabriel, que lucharán por liberarlo.

En la parte final se vuelve a simular una batalla, pero en esta ocasión ganarán los arcángeles, que le prenderán una carrillera al diablo principal para coronar la victoria.