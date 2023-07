Danzatlán 2023 vuelve con vocación plural

Las actividades se llevarán a cabo en espacios de Toluca y Texcoco. Cortesía

La voluntad de que año con año el Festival Internacional de la Danza. Danzatlán sea diverso es importante, afirma Elisa Carrillo, primera bailarina del Staatsballett Berlin y fundadora de dicho evento que termina el 18 de julio con sedes en Toluca y Texcoco.

“Yo quiero que en cada edición la gente tenga la oportunidad de disfrutar diferentes colores, todo lo que la danza tiene para ofrecer. El espíritu de Danzatlán es llevar siempre algo diferente”, continuó y abundó en detalles sobre esta sexta edición; su programa, plural, abarca conversatorios, proyecciones de cine, activaciones, clases magistrales, talleres y activaciones escénicas en la calle para conectar e invitar a todos los públicos.

En el caso del cine, por ejemplo, la Cineteca Mexiquense será la sede en la que se estrenará en México Prima, cortometraje documental de la cineasta rusa Veronika Pokoptseva sobre Carrillo. El proyecto de Pokoptseva, cuenta la bailarina, fue hecho Berlín y se centra en lo que implica la danza en el día a día: la rutina y la repetición sobre repetición para volver al día siguiente desde cero; lo que sucede detrás del escenario.

Sobre los estrenos, Carrillo detalló que siempre hay cosas nuevas en el programa y que, en esta ocasión, habrá bailarinas de compañías que no han estado en México: la de Finlandia, el Ballet Húngaro o la compañía de República Checa. “Son cosas que no se han hecho en Danzatlán”, diferentes duetos en los que participará la propia Carrillo y cuatro estrenos nacionales o de las propias compañías que podrán verse en la gala Elisa y Amigos: “Vals”, de Vasily Vainonen; “Parting”, de Yuri Smekalov; “Take me with you”, de Robert Bondara, y “Mare Crisium”, de Arshak Ghalumyan.

Destaca también la exposición Arte y movimiento, del fotógrafo Carlos Quezada, “alguien de muchísimo talento que está haciendo una gran carrera; en su momento fue bailarín y ahora encontró otra forma de acercarse a la danza y disfrutarla. El enfoque, para mí, siempre ha sido introducir la danza al público; que la descubra a su manera y le encuentre el gusto; con el color que quiera porque la danza ofrece muchos estilos y, a veces alguien, se siente más cercano a un estilo que a otro”.

El programa de este año también está marcado por el regreso de una obra especial para el festival, así como para Carrillo: “White darkness”, de Nacho Duato, cuyo estreno en México se dio, justo, en el primer Danzatlán y que es una reflexión sobre la droga en la sociedad. Este regreso, en palabras de Carrillo, obedece a que, en su momento, la pieza solo pudo contar con un par de presentaciones; en esta ocasión, los bailarines del Staatsballett Berlin que han trabajado con Duato y Carrillo tuvieron disponibilidad para viajar a México: “‘White Darkness’ se ha vuelto una especie de clásico, como cuando se va a un concierto y se escucha a Mahler o Mozart; es un símbolo de todo lo que representa Duato. Es un gran director y ésta es una de las producciones que yo tenía ganas de volver a hacer en México”.

Pero las puertas de Danzatlán no solo se abren al talento internacional: “Siempre le doy la oportunidad a compañías del país para que se presenten de la forma que quieran”. Y, en esta sexta edición, la Compañía Nacional de Danza y la Compañía de Danza del Estado de México presentarán “Primero sueño”, que se inspira en el poema de Sor Juana, y “Querida Ofelia”, de Paulina del Carmen y Roberto Mosqueda; mientras que “Delfos”, de Claudia Lavista y Víctor Manuel Ruiz, tendrá un espacio con “Minimal”, pieza basada en la “Danza del venado”.

Respecto a los talleres, Carrillo dice que su abanico de estilos (danza folclórica y hip-hop, por ejemplo) “es parte de lo que siempre tiene que ofrecerse”. Aprovechando la presencia del coreógrafo armenio Arkshak Ghalumyan, este va a impartir un taller de danza contemporánea. Una de las charlas más interesantes, “¿Cómo se construyen los sueños?”, la ofrecerán Carrillo, y la maestra de ballet Martha Sahagún Morales representante en México del Youth Grand Prix USA. En dicho conversatorio se hablará de las dificultades y retos que enfrentan muchos bailarines al decidir hacer una carrera en el extranjero: la presión de estar en otro país, la soledad.

“Todo lo que implica la preparación y la disciplina. Es importante tener la fuerza para seguir luchando por un sueño a pesar de las dificultades. Lo que haremos será compartir nuestra experiencia para que las nuevas generaciones puedan tener claro lo que significa ser un bailarín profesional”, indica.