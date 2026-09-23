Dará conferencia sobre Díaz de Gamarra

Dentro del ciclo Lecturas Estatutarias de la Academia Mexicana de la Lengua (AML), el escritor, periodista, filósofo y miembro de número de la Academia, Jaime Labastida (Los Mochis, Sinaloa, 1939), leerá el ensayo Díaz de Gamarra y la modernidad novohispana. El también ganador del Premio Xavier Villaurrutia 1996, explorará las tensiones entre la tradición escolástica, las tendencias filosóficas nacientes en la Nueva España durante el siglo XVIII y las ideas de Díaz de Gamarra, una de las figuras intelectuales más relevantes de su tiempo.

Uno de los puntos centrales será Elementa philosophiae, uno de los trabajos de mayor peso de Díaz de Gamarra, publicado en 1764 y centrado en la enseñanza de historia de la filosofía, lógica y ética a los jóvenes. Labastida también abordará otras obras de primer orden como Errores del entendimiento humano y Memorial ajustado. “El pensamiento de Díaz de Gamarra incorporó ideas de autores como Descartes, Galileo y Newton, aunque mantuvo una postura crítica frente a las corrientes más radicales de la filosofía moderna”, asegura Jaime Labastida en el comunicado de la Academia.