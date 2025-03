En un mundo donde la justicia parece cada vez más difusa, Daredevil: born again regresa con una historia que no solo enfrenta a Matt Murdock con nuevos enemigos, sino con su propia identidad.

Más allá de las acrobacias y los combates en las azoteas de Hello’s Kitchen, la serie profundiza en las luchas internas de Matt Murdock, quien se ve atrapado entre la fe, la venganza y la necesidad de encontrar un propósito. Así lo explica Dario Scardapane, showrunner de la producción, en una entrevista. “Matt ha creído siempre en la redención, pero ahora su camino es incierto. La sed de venganza lo llevará a tomar decisiones que pondrán en duda su moral. Veremos a un hombre dividido entre la certeza y el arrepentimiento”, comenta Scardapane.

Tras el éxito de la versión de Daredevil en Netflix, que se convirtió en un fenómeno de culto, los fanáticos han esperado ansiosos este regreso. Esta nueva entrega no solo continúa el legado del universo Marvel, sino que también ofrece una nueva perspectiva sobre lo que significa ser un héroe en un mundo donde la justicia no siempre favorece a los que más lo necesitan. “Creo que la serie toca un tema muy actual: el sistema judicial no siempre funciona, y la gente se pregunta hasta qué punto es válido tomar la justicia en sus propias manos”, reflexiona Sana Amanat, productora ejecutiva de la serie.

La relación entre Daredevil y Kingpin sigue siendo central en la trama, pero con una dinámica más compleja. No es simplemente una batalla entre el bien y el mal, sino el enfrentamiento de dos hombres atrapados en ciclos de violencia y poder. “El Daredevil que veremos ahora no es el mismo de antes. Ha perdido cosas importantes en su vida, lo que lo hace más peligroso, pero también más humano”, explica Scardapane.

La serie también aborda la fragilidad de las convicciones en tiempos de crisis, donde nada es blanco o negro. “Eso es lo que hace que Daredevil resuene con el público. No es solo un superhéroe, es alguien que se equivoca, sufre y duda”, comenta Amanat.

El 5 de marzo, Daredevil: born again llegará a Disney Plus con el mensaje de que todos merecen una segunda oportunidad.