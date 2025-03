En un mundo donde la justicia parece cada vez más difusa, Daredevil: born again regresa con una historia que enfrenta a su protagonista con nuevos enemigos, pero más importante con su propia identidad.

Más allá de las acrobacias y golpes en las azoteas de Hell’s Kitchen, la nueva serie del superhéroe de Marvel se adentra en las grietas de Matt Murdock, un hombre dividido entre la fe, la venganza y la necesidad de encontrar un propósito, explica el showruner Dario Scardapane. “Matt es alguien que siempre ha creído en la redención, pero esta vez su camino es más incierto, sus impulsos por buscar venganza lo harán tomar decisiones de las cuales él se pondrá en duda, veremos a alguien que encuentra su camino, entre la certeza y el arrepentimiento”, explica Dario.

Después de que la versión de Daredevil de Netflix se convirtiera en un fenómeno de culto, los fanáticos han esperado con su regreso. La nueva producción cumple el cometido de seguir alimentando el universo Marvel, pero no es solo una continuación, sino un replanteamiento de lo que significa ser un héroe en un contexto donde la moralidad no siempre beneficia a los que necesitan de justicia. “Creo que la serie toca un punto sensible hoy en día: el sistema judicial no siempre funciona, y la gente se pregunta hasta qué punto es válido tomar la justicia en sus propias manos”, reflexiona Sana Amanat, productora ejecutiva.

La relación entre Daredevil y Kingpin sigue siendo el corazón de la historia, pero ahora con un matiz más complejo. No es solo la batalla del bien contra el mal, sino la lucha de dos hombres atrapados en ciclos de violencia y poder. “El Daredevil que veremos no es el mismo de antes. Ha perdido cosas importantes en su vida, y eso lo hace más peligroso, pero también más humano”, detalla Scardapane.

Además de las peleas coreografiadas y los dilemas éticos, la serie busca retratar la fragilidad de las convicciones en tiempos de crisis. “En la vida real no todo es blanco o negro. Eso es lo que hace que Daredevil resuene con la gente. No es solo un superhéroe, es alguien que se equivoca, que sufre, que duda”, comenta Amanat.

La producción, que ya se encuentra en Disney Plus, pretende mostrar como cualquiera merece una segunda oportunidad. “El título ‘Born again’ habla no solo de Daredevil, sino también de todas aquellas personas que han caído y buscan reconstruirse”, concluye el showruner.