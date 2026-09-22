Darío Sztajnszrajber analiza el amor imposible

¿Será cierto eso que muchos necios dicen, de que el amor es sencillamente imposible? Esta pregunta atraviesa al filósofo argentino Darío Sztajnszrajber (1968), quien estuvo en México para presentar su más reciente obra, El amor es imposible. Ochos tesis filosóficas (Paidós), en donde intenta responder a esta compleja pregunta.

En entrevista, el autor señala que el amor en tiempos contemporáneos es muy complejo porque está pensado desde una perspectiva utilitaria y funcional. “Hay un ideal de encuentro con el otro pensado más desde el paradigma de la funcionalidad y el utilitarismo, por lo tanto, solo creemos que un amor es un amor consumado en la medida en que el encuentro con el otro se plasma de manera final”.

Para Sztajnszrajber, el amor está construido desde visiones que no siempre son sostenibles, ya que, explica, “el amor tiene que ver más con el acople que con del desacople, con la búsqueda que, con ese encuentro, y el otro, como es eso, un otro, siempre se nos escapa”.

Dice que tenemos la idea del amor como un proceso que culmina en éxito, pero no se debe entender ni verlo como un producto que puede ser bueno o malo. “Lo interesante de repensar al amor es llevarlo a un plano por fuera de ese paradigma productivo. En un mundo aparte tal vez el amor sea el último residuo, el último resquicio que nos permita tener una existencia también inútil”, detalla.

El autor explica que su postura sobre un amor que no debe ser productivo trasciende al capitalismo, ya que desde épocas antiguas se piensa al amor como algo que tiene una finalidad y que es próspero.

Añade que justamente la sensación de amor es una fuerza que altera al cuerpo, lo saca de su estabilización y lo lleva a lugares donde no se piensa en la producción económica. “El amor que además se origina en el cuerpo no deja de ser una forma de resistencia y por eso al revés se lo ha buscado domesticar. Se lo ha llevado al plano de lo privado, se le ha sustraído su carácter social, pero también se lo ha, en el peor de los términos, entre comillas, romantizado”.

En la vida real, dice el filósofo, el amor casi siempre termina en fracaso, pero justo eso es lo que constituye el amor y la forma en que transforma a los seres humanos.