Darren Aronofsky relaja su método

El cine de Darren Aronofsky siempre ha estado marcado por la intensidad obsesiva y atmósferas perturbadoras de sus protagonistas que no dan tregua.

Desde Pi: el orden del caos de 1998, un matemático enloquecía intentando descifrar la fórmula secreta del universo. En Réquiem por un sueño, con Jaret Leto, llevó a sus personajes al límite de la adicción, y en Black Swan, con Natalie Portman, retrató el ballet como un descenso hacia la psicosis.

En ese “método Aronofsky” la persistencia, el control y la obsesión eran ley y la incomodidad del espectador era su objetivo, pero la diversión apenas un efecto colateral en el filme. “Hago una película cada dos años, así que es emocionante. Me asombra cómo los miembros del equipo van de proyecto en proyecto; es un trabajo agotador. Muchos regresan porque todos sienten que es como una familia, aunque no sé si lo viven con la misma intensidad con la que yo lo hago”, admite.

El “método Aronofsky” se transforma

Con Caught stealing (Atrapado robando), que llega a salas mexicanas este jueves 28, de agosto Aronofsky da un giro inesperado y presenta algo diferente de los que nos tiene acostumbrado: la diversión y el humor son parte de su historia.

La historia sigue a Hank Thompson (Austin Butler), un exjugador de beisbol que intenta rehacer su vida como mesero en el Nueva York de los años 90. Todo parece estable hasta que un favor inocente: cuidar el gato de su vecino punk (Matt Smith), lo arrastra al submundo criminal de la ciudad. “Es una película muy interesante porque tiene humor, realismo y violencia. La clave está en Austin Butler: mientras él mantenga el centro de la película y sea consistente en el tono, todo lo demás puede variar alrededor, como los adornos de un árbol de Navidad”, explica el director en entrevista.

La cinta respeta el molde del crime caper (un thriller de robos con humor negro), con más humor en los primeros 10 minutos que en toda su filmografía previa, pero sin abandonar la densidad emocional que caracteriza su trabajo.

El reparto combina nombres de grandes actores como Regina King, Zoë Kravitz, Matt Smith, Liev Schreiber, Vincent D’Onofrio, Griffin Dunne y Carol Kane, además de Benito Martínez Ocasio (Bad Bunny) y el mexicano Tenoch Huerta, quienes completan este thriller que mezcla violencia, realismo y comedia negra.