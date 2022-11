Presentan libro Mujer y alcohol, una cruda realidad

La presentación tuvo lugar en el teatro Francisco I. Madero. Carlos López/CP

En el marco del Día Mundial sin Alcohol, que se conmemora el 15 de noviembre, en el teatro Francisco I. Madero de esta ciudad se presentó el libro Mujer y alcohol, una cruda realidad, del escritor Carlos Hiram Culebro Sosa.

El evento comenzó con la actuación del saxofonista Daniel Balbuena, para luego dar paso a la participación de Sara García Nolasco. La invitada recordó que la primera vez que ingirió alcohol fue cuando tenía 16 años de edad, en su etapa de estudiante.

Expuso que la diversión y la manera en que el alcohol relajaba su mente y sus pensamientos fueron las principales causas que la llevaron a seguir bebiendo, porque pensaba que sería un paliativo contra su soledad y su depresión por ser hija de padres divorciados.

“El alcohol no es la única manera para enfrentar los problemas. He podido sanar mi depresión, porque ahora ya no soy alguien que esté constantemente pensando en quitarme la vida. El alcohol destruye cualquier posibilidad de vida” enfatizó.

Por su parte, Óscar Alejandro Melo, otro de los presentadores, comentó que es un libro excepcional y que a pesar de ser pequeño tiene un contenido enorme. “El volumen no solo se dirige a un sector de la sociedad, sino que está dirigido a toda la población, dado que se tocan temas de interés mundial; datos increíbles pero muy sutiles que demuestran que estamos ante una grave problemática con la situación del alcohol”, expresó.

De acuerdo con estudios y encuestas —refirió—, el 80 por ciento de las personas que caen en el alcoholismo son hijos de padres divorciados. Además, destacó el daño que provoca esta sustancia en el organismo, y añadió que “un dato preocupante es que la mayoría de los suicidios o feminicidios están ligados con el consumo del alcohol… Hay que regularizar el tema de la mercadotecnia, que resulta ser muy llamativa”.

En tanto, el escritor Carlos Hiram Culebro agradeció el apoyo del Club Rotario de Tuxtla Gutiérrez para la publicación del libro. y señaló que Mujer y alcohol, una cruda realidad está dirigido al sector femenino, ya que las adolescentes están comenzando a beber cada vez más. Finalmente, Carlos Morales Vázquez, alcalde de Tuxtla Gutiérrez, le entregó un reconocimiento a autor.