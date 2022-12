Este domingo concluye la Feria del Libro

Para cerrar las actividades de la Feria del Libro de Chiapa de Corzo, este domingo a las 18:30 horas se presentará Melodías de mi alma, de la autoría de Karen Reyes. Se trata del primer poemario que pública la también promotora cultural, bajo el sello editorial Tuchtlán, dirigido por el historiador José Carlos Morales.

La obra será comentada por Nereo Nigenda y Manuel Castillejos, en el escenario principal de este encuentro literario que permitió que escritores del estado de Chiapas dieran a conocer sus publicaciones.

Karen Reyes expuso que este poemario es una manera de mostrar lo que hay en su interior, ya que al plasmar sus escritos dejó una ventana abierta para que sepan cuáles son sueños y sus vivencias.

Este libro nació a partir de experiencias que ha tenido en su corta vida, la cual ha sido muy dinámica gracias a las enseñanzas de su guía Rosy Martínez. En ese sentido, destaca que desde muy pequeña empezó a escribir, pero guardó sus creaciones por mucho tiempo porque no estaba lista para publicar. No obstante, cuando conoció al maestro Jose Carlos Morales, él lo invito a darlos a conocer por medio de la editorial Tuchtlán.

Añade que desde muy pequeña ha observado lo que sucede a su alrededor, lo cual le ha permitido tener muchas ideas, mismas que fueron nutridas por la lectura. “En ‘Melodías de mi alma’ expuse todo lo que tenía dentro de mí y lo comparto con todas las personas que me leen. Este es un poemario que le habla al amor en todas sus facetas, y aunque muchas personas me preguntan si me han roto el corazón, yo les digo que no, que únicamente he tenido momentos difíciles y malos, y que este libro no precisamente se inspira en un desamor sino que hace referencia al amor de una madre, al amor a la familia, los amigos o la vida en si misma”, detalla.

El encuentro librero fue posible gracias al Ayuntamiento y la Tercera Regiduría de Chiapa de Corzo, en conjunto con el Consejo Municipal de la Crónica y la Radiodifusora Radio Lagarto. Entre las actividades, fueron presentados varios libros, como De Tuxtla para el mundo, Evocar el olvido y Binomio, y se contó con la presencia de varias editoriales independientes.