Cuento narra las costumbres de Suchiapa

El doctor Edén López fue el ganador del primer lugar del Concurso de Cuento Un Relato de Chiapas y su Gente, con el texto “Carmen”, por lo que “Cuarto Poder” entrevistó al autor originario de Suchiapa para que diera a conocer detalles de su obra.

El galardonado manifestó que como escritor independiente es complicado encontrar espacios para difundir su obra, por lo que agradeció el interés de los medios de comunicación por brindarle esta oportunidad para promocionar su trabajo.

¿Cómo surgió la idea de crear “Carmen”?

Surgió expresamente para este concurso. Vi la convocatoria por ahí del mes de agosto del año pasado y me llamó la atención que se trataba de un concurso diferente, nuevo, porque no recuerdo que antes haya existido un certamen de este tipo en el que se convocara a escribir un relato breve, un cuento de cuatro cuartillas máximo, acerca de las costumbres y tradiciones de nuestro estado.

Me llamó poderosamente la atención. Anteriormente ya había escrito novelas y dos libros de poesía por mi cuenta, pero ya tenía esa intención de comenzar a escribir cuento, aunque no tenía el aliciente, por lo que esta convocatoria fue muy importante

¿De qué trata el cuento?

Empece a escribir algo acerca de mi municipio. Yo soy originario de Suchiapa, una región de cultura soctona chiapaneca, en la cual hay muchas costumbres, muchas tradiciones que permanecen vivas a lo largo de los años.

Una de las más importante del municipio es la “Danza la Calalá”, que, como sabemos, es una danza de origen prehispánico que sincretiza muchas tradiciones y mucha cultura. Con esa base de la danza y con otras costumbres de mi municipio fui escribiendo este cuento de cuatro cuartillas que me llevó prácticamente unos quince días concluir, porque es complicado encontrar las palabras adecuadas para ir narrando todas las costumbres y las tradiciones que hay en Suchiapa.

¿En quién se inspiró?

El cuento trata de un personaje característico y emblemático de mi pueblo, que conocí durante mi niñez. La verdad, quedé atrapado con ese personaje en mi cabeza y ahora trato de relatar cómo era ese personaje, cómo surgió y cómo es la parte de la cultura en Suchiapa.

¿Este cuento forma parte de algún libro que esté escribiendo o de alguna antología?

El cuento, como te decía, lo hice expresamente para este concurso y no forma parte de ninguna antología o de algún otro libro. Es únicamente un cuento que hice para participar en el concurso Un Relato de Chiapas y su Gente, pero sí, sí tengo más ideas en mi mente y me gustaría en un futuro no muy lejano seguir escribiendo sobre mi pueblo.