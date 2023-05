Regresa el Salón de la Plástica Chiapaneca

Autoridades del Coneculta presentando la convocatoria. Cortesía

En el marco del Día Internacional de los Museo, el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), a través de la Dirección de Patrimonio e Investigación Cultural, presentó la convocatoria Salón de la plástica Chiapaneca.

En el Museo del Café de Tuxtla Gutiérrez, dieron conocer las bases de esta edición, que otorgará 3 premios de adquisición de 25 mil pesos cada uno, así como un premio honorífico de adquisición de 7 mil pesos en cualquiera de sus ramas.

Al tomar el micrófono, la doctora Maritsa Concepción Maranto Zepeda, directora general del Coneculta, informó que si bien la invitación está dirigida a artistas plásticos mayores de 18 años y menores de 35, su interés se centra en la promoción de nuevos creadores.

“Hoy presentamos la convocatoria del Salón de la Plástica Chiapaneca 2023, que es algo que me llena de muchísimo orgullo porque ha sido un trabajo bastante arduo que se ha hecho desde el Consejo, volver a publicar una convocatoria que, si mal no recuerdo, no se hacía desde el 2015”, destacó.

La característica de esta emisión es que se centra en los artistas emergentes. “Como podemos ver, en Chiapas hay muchísimos artistas que desarrollan su talento desde muy temprana edad”, indicó.

En el encuentro con los medios de comunicación, las autoridades del Coneculta expusieron que cada postulante puede participar con un máximo de dos obras originales y propias, de temática y técnica libres, en cualquiera de las siguientes disciplinas: pintura, grabado o escultura.

También señalaron que con estas acciones se fortalece y se difunde el trabajo contemporáneo de las y los artistas plásticos, y que las obras seleccionadas estarán en exhibición durante un lapso no mayor a dos meses. Una vez concluidos los compromisos de exposiciones que pudieran adquirirse, los creadores deberán recogerlas en el Departamento de Museos Estatales, en un plazo máximo de 30 días hábiles.

La fecha límite de recepción de trabajos será el 18 de agosto de 2023. Para mayores informes, pueden consultar las redes sociales del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas o visitar la página www.conecultachiapas.gob.mx