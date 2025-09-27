Anna Dasha Novotny, conocida en el mundo artístico como Dasha, es una cantante y compositora estadounidense con profundas raíces checas. Hija de PJ Novotny, creció en un ambiente donde la creatividad y la música formaban parte de su vida cotidiana. Su hermano, Bardo Novotny, también persiguió una carrera en la música y actualmente es guitarrista de la banda Beauty School Dropout.

Desde pequeña, Dasha mostró un talento innato para las artes y comenzó a explorar su pasión por la danza, destacándose en estilos como el hip hop y el ballet. Con solo ocho años, aprendió a tocar el piano y la guitarra, instrumentos que más adelante se convertirían en piezas clave de su carrera musical.

La música fue parte de su vida desde muy joven. A los 10 años, su padre, quien se convirtió en su primer representante, la llevó a escenarios locales como cafeterías y catas de vino, donde comenzó a presentarse ante el público. Estas pequeñas actuaciones le dieron una primera plataforma para explorar su talento y sentir la energía de los escenarios. Cuando tenía 13 años, Dasha usó dinero que su padre le proporcionó, para lanzar su primer sencillo.

Durante la secundaria en la San Luis Obispo High School, se sumergió en el teatro musical, destacándose en obras como Guys and Dolls en 2016, Footloose en 2017, además de Annie y Bye Bye Birdie en 2018. Más adelante, comenzó estudios en la Universidad de Belmont, pero la llegada de la pandemia de coronavirus la llevó a tomar una decisión decisiva: dejar la universidad para dedicarse por completo a su pasión por la música.

Dasha irrumpió en la escena musical en abril del 2020 con su primer sencillo, “Don’t Mean a Thing”, captando de inmediato la atención del público con su estilo fresco y auténtico. A este éxito inicial le siguieron otros sencillos como “None of My Business”, “Better Than She Did”, “$hiny Things” y “21st Birthday”, los cuales se incluyeron en su primer EP, $hiny Things, lanzado en 2021.

A inicios de 2023, Dasha subió el nivel con su álbum debut, Dirty Blonde. Este proyecto, que incluía canciones como “Nervous”, “7 Minutes in Heaven” y “You Said”, mostró una faceta más madura y versátil de su talento, ganándose la admiración de sus fanáticos y captando a nuevos oyentes. En noviembre de ese mismo año, la cantante sorprendió con el tema “Austin”, su primer acercamiento al género country. Este sencillo no solo fue su entrada en las listas de Billboard, sino que logró el puesto #19 en el Billboard Hot 100 a mitad del 2024. “Austin” resonó a nivel internacional, ubicándose en el top diez de las listas en diversos países. Asimismo, la canción se viralizó en redes sociales, convirtiéndose tendencia en TikTok, con coreografía incluida.

Gracias al éxito de “Austin”, Dasha firmó con Warner Records en junio del 2024, impulsando aún más su proyección. En febrero de ese mismo año, publicó el EP What Happens Now?, que fue seguido por su álbum homónimo y la versión extendida What Happens Now (Deluxe). Para cerrar el 2024, Dasha publicó la canción “Driving Home for Christmas”, un tema especial que trajo su estilo personal a las festividades y mostró su versatilidad para conectar con la audiencia en diferentes géneros.

La vida personal de Dasha ha despertado mucha curiosidad entre sus seguidores. Actualmente, se especula que mantiene una relación con el cantante Arden Jones. En una entrevista, Dasha compartió una historia sobre su primera canción, escrita cuando tenía apenas 13 años. Inspirada en su primer novio, la canción relataba su inocente primer amor. Hoy, años después, ella lo recuerda como una anécdota divertida e inesperada, especialmente porque su primer amor ahora es parte de la comunidad LGBTQ+.