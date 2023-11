Si bien en sus corridos tumbados Peso Pluma se presume como el más “belicón”, en realidad lo traen arrastrando la cobija. Hassan Emilio Kabande y Nicki Nicole habían negado su noviazgo. Pero en el show de la argentina en México, él fue invitado especial.

Tras interpretar el tema “Por las noches” hubo “algo” que no dejaba ir a Doble P y ante la emoción del momento y frente a los fans, él dijo unas palabras. “Quiero agradecer a Nicole por esta invitación tan hermosa y a ustedes por apoyarla. Que se escuche fuerte el grito para Nicki Nicole”, expresó emocionado.

Antes de despedirse, le dijo “te amo, mi amor”, para después intentar besar a la chica, aunque al principio ella puso un poco de resistencia.

En un segundo esfuerzo por fin consiguió besar a su amorcito, lo que confirmaría su relación.

Horas después, Hassan no solo posteó una foto con Nicole, sino también una imagen donde aparecen “abrazados” por Jesucristo. Para los fans de Doble P falta un milagro para que se dé cuenta de que Nicki no lo ama. “Tenía mucho tiempo que no veía una mujer tan segura y enamorada”. “Ay, compa, date cuenta”. “Se nota que lo quiere, ni lo besó, pobre flaco”, le advierten en redes.