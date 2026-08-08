David Aguilar aboga por latinos

El cantante David Aguilar está por emprender su primera gira en solitario por Estados Unidos. Tras una reciente visita al país, expresó su deseo de que la comunidad latina logre impulsar un cambio en favor de los migrantes afectados por las políticas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

“Ojalá haya margen de maniobra realmente por parte de la población latina como para presionar a nivel electoral, que pueda un poco ponerse las pilas”, opina.

Situación social

El recorrido comenzará en la Ciudad de México, en la que presentará su séptimo disco, Vigente. De cara a esta nueva etapa, el cantautor también reflexiona sobre la situación que viven los latinos en EU y considera que la conversación digital juega un papel clave en la forma en que los políticos evalúan su peso electoral.

“Como (los políticos) tienen la narrativa a través de las redes, van midiendo con encuestas qué tan positiva o negativa está la opinión de los latinos, ellos van sabiendo si son favorables o no, le meten más dinero”, expresó.

Considera que las redes sociales, además, influyen en la manera en la que se escucha música y los nuevos artistas manejan su carrera, haciendo que si una canción no llega a determinado número de reproducciones o “likes” se considere un fracaso.