David Bisbal vive momentos de angustia

David Bisbal vivió momentos angustiantes durante el terremoto que sacudió Colombia, mientras se encontraba en Bogotá por motivos profesionales. El cantante español grabó un video desde el apartamento donde se hospedaba, en el que se observa el fuerte movimiento y se escucha su reacción ante el temor de que ocurriera una tragedia.

El intérprete se encontraba en la capital colombiana, donde participa como jurado en una producción televisiva relacionada con Operación Triunfo Estados Unidos, cuando el país fue sacudido por un sismo de magnitud 7.4, uno de los movimientos telúricos más fuertes registrados en los últimos años.

Susto

Bisbal había llegado a Bogotá apenas unas horas antes. Según explicó posteriormente, aterrizó alrededor de las 3:30 de la madrugada y poco después comenzó el movimiento que provocó escenas de pánico en distintos puntos del país.

Desde el lugar donde se alojaba, el famoso decidió grabar el momento del terremoto y compartirlo con sus seguidores. En las imágenes se aprecia una lámpara del techo balanceándose debido al movimiento, mientras se escuchan las alarmas sísmicas.

Visiblemente asustado, Bisbal intenta mantener la calma mientras registra lo que ocurre. En medio de la tensión, se escucha al cantante pedir protección: “Un terremoto, espero que no pase nada, Dios mío... puta madre. ¡Por favor, por favor, virgencita! Ya, ya estamos. Venga, tranquilo, venga, para”.

El video rápidamente comenzó a circular en redes sociales y mostró de primera mano el miedo y la incertidumbre que vivió durante el sismo.