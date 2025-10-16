David Cohen, abogado de famosos

El abogado David Cohen Sacal representó a varias figuras del medio del espectáculo, entre ellas Sebastián Rulli y Mauricio Islas. Sin embargo, ninguna de las personalidades se han pronunciado respecto a su deceso.

El asesor legal murió durante las primeras horas del día, luego de pasar varias horas en terapia intensiva, debido al ataque del que fue víctima la tarde del 13 de octubre, cuando un joven —identificado como Héctor “N”— le disparó varias veces en las inmediaciones de Ciudad Judicial.

La noticia ha llamado la atención, ya que el agresor del litigante, después de ser detenido, expresó que había sido contratado para quitarle la vida a Cohen Sacal, por una cantidad de 50 mil pesos, la cual no le fue pagada, ya que —afirmó— recibiría el dinero luego de cometer el ataque.

Representaciones

A lo largo de su trayectoria profesional, el abogado representó a algunas personalidades famosas, como sucedió con Mauricio Islas, cuando, en 2004, fue acusado de abuso sexual a la actriz Génesis Rodríguez; el actor fue señalado por haber sostenido, presuntamente, relaciones sexuales cuando la joven aún tenía 17 años.

Sin embargo, Islas demostró, frente a la justicia estadounidense, su inocencia, y Cohen Sacala fue el abogado que lo acompañó durante todo el proceso pues, a pesar de que pudo comprobar su inocencia, tuvo que pagar una fianza que oscilaba en los 7 mil 500 dólares, luego de ser privado de su libertad por unas horas.

También defendió a Sebastián Rulli cuando el argentino acusó a una revista de daño moral, luego de publicaran un artículo con respecto a las supuestas razones por las que se había separado de Cecilia Galeano, con el que estuvo casado hasta el 2011.

Fue el propio abogado que explicó que había impulsado al argentino a denunciar legalmente a la publicación: “El extracto de la sentencia que establezca que obraron ilegalmente, al haber establecido en esa revista que él había tenido una deficiente relación sexual con su esposa”.

Rulli pidió como compensación el 40 por ciento de las ganancias del número, debido a que, en él, publicación fotos de su hija quien todavía era menor de edad. La periodista Ana María Alvarado declaró que, en la actualidad, el asesor legal representaba a Anahí; sin embargo, la cantante no lo ha confirmado públicamente.