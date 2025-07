Desde que fue anunciado hace más de dos años como el elegido para suceder a Henry Cavill, las expectativas —y las opiniones divididas— no han dejado de rodearlo. Algunos fans todavía añoran a Cavill y su imponente versión del superhéroe, pero otros ven en Corenswet el aire fresco que la franquicia necesitaba. Lo que es un hecho es que su nombre está destinado a entrar en la historia de los superhéroes de Hollywood.

David Corenswet nació el 8 de julio de 1993 en Filadelfia, Pensilvania, y esta misma semana, a los 31 años, alcanza el punto más alto de su carrera al enfundarse el icónico traje azul y rojo. Antes de convertirse en Superman, ya había llamado la atención de la crítica y del público por sus interpretaciones en series como Hollywood (Netflix), donde encarnó a Jack Castello, y en The politician, como River Barkley.

En teatro, cine y televisión, Corenswet ha demostrado una versatilidad poco común para su edad, y su porte —mide 1.93 m—, sumado a su talento, lo convirtieron en el favorito para el papel tras meses de audiciones exhaustivas y pruebas de vestuario.

Aunque ahora divide su tiempo entre Filadelfia y Los Ángeles por motivos de trabajo, sigue teniendo su residencia principal en su ciudad natal. La cercanía con su familia y sus raíces son algo que, según ha dicho, no está dispuesto a abandonar del todo pese a su creciente fama.

Hasta ahora, Corenswet no ha confirmado públicamente ninguna relación sentimental. Es un actor muy reservado respecto a su vida privada, por lo que no hay información verificable sobre si tiene pareja o no. Su enfoque parece estar completamente en su carrera.

Después de meses de cintas de audición y muchas pruebas en persona, Warner Bros, y DC Studios lo eligieron en 2023 para interpretar a Superman. Según Deadline, se encontraba en una limitada lista de actores seleccionados por los copresidentes de DC, Peter Safran y James Gunn.

El proceso de casting de Superman duró meses, con Safran y Gunn queriendo una búsqueda exhaustiva para encontrar los nuevos protagonistas de esta nueva franquicia.

El actor tuvo que imponerse en una competencia feroz que incluyó nombres como Jacob Elordi, Nicholas Hoult y Austin Butler, entre otros. Aparte de esta cinta, David Corenswet ha acumulado una sólida carrera en cine y televisión. Aquí algunos de sus trabajos más recientes y destacados:

Affairs of State (2018)

Corenswet protagonizó este thriller político en el papel de Michael Lawson. La trama gira en torno a un joven asistente del Congreso que se ve envuelto en un peligroso juego de poder y seducción en Washington, D. C.

Look both ways (2022)

Coprotagonizó esta comedia romántica y drama en el papel de Jake. La historia sigue a un grupo de amigos en una intersección importante en sus vidas, donde se enfrentan a decisiones y cambios significativos.

Pearl (2022)

El actor tuvo un papel coprotagonista como el proyeccionista en esta película dirigida por Ti West. Pearl es un thriller de terror ambientado en un pueblo de Texas durante la Primera Guerra Mundial.

Twisters (2024)

Una de las películas más esperadas del verano pasado, donde tuvo un papel destacado.

Moe & Jerryweather (2014-2018)

Coescribió, produjo y protagonizó esta serie web de comedia de sketches.

House of cards (2018)

El actor tuvo una aparición especial como Reed en el episodio titulado “Capítulo 72”.

The politician (2019-2020)

Interpretó a River Barkley, el amante y rival político de Payton Hobart (interpretado por Ben Platt). La serie sigue la vida de un ambicioso estudiante de secundaria que busca convertirse en presidente de los Estados Unidos.

Hollywood (2020)

Protagonizó esta serie limitada de Netflix dando vida a Jack Castello. La trama se sitúa en la Edad de Oro de Hollywood después de la Segunda Guerra Mundial y sigue las vidas de varios aspirantes a actores y cineastas mientras intentan triunfar en la industria del cine.

We own this city (2022)

Dio vida a David McDougall en esta serie limitada de HBO. La historia se basa en hechos reales y sigue la investigación de un escándalo de corrupción en el departamento de policía de Baltimore.

Lady in the lake (2023)

Participa en esta serie de Apple TV Plus dirigida por Alma Har’el. Ambientada en los años 60, sigue a una periodista mientras investiga el asesinato de una mujer en una pequeña ciudad.