David Lynch regresará a las salas

Un año después de su muerte, David Lynch tendrá un ciclo con nueve de sus películas, a partir de febrero. El director, quien solía decir la frase “Hay que fijarse en la dona, no en el agujero”, para explicar lo importante de lo concreto y el fondo de las cosas, será homenajeado con una muestra titulada “Los sueños de Lynch”, en salas seleccionadas de Cinépolis, la cadena exhibidora más grandes en la República Mexicana.

La programación

Las películas que conforman el ciclo son Eraserhead (1977), The Elephant Man (1980), Blue velvet (1986), Wild at heart (1990), Twin Peaks: fire walk with me (1992), Lost highway (1997), The straight story (1999), Mulholland drive (2001) e Inland Empire (2006).

El cine de Lynch se cuenta desde temáticas como la identidad, el subconsciente, la dualidad del bien y el mal, así como las tensiones ocultas bajo la aparente normalidad de la vida cotidiana. Mientras en Mulhollland Drive, ganadora en Cannes, el glamour hollywoodense convive con lo onírico y perturbador, en The Elephant Man escudriñó en el caso real de un hombre con severas deformidades físicas y sometido a constantes humillaciones.

Si en The straight story tomó el caso real de Alvin Straight, un hombre que recorrió sobre una podadora cientos de kilómetros para reconciliarse con su hermano, en Wild at heart echó mano de Nicolas Cage y Laura Dern para la historia de una madre homicida.