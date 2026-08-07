David Lynch vuelve al cine

Poco más de un año después de la muerte de David Lynch, su cine volverá a encontrarse con el público mexicano en la pantalla grande. A partir de este 6 de agosto, Cinépolis iniciará el ciclo “Los sueños de Lynch”, una programación especial que permitirá revisitar algunas de las obras más influyentes del director estadounidense o descubrirlas por primera vez en el formato para el que fueron concebidas.

El homenaje reúne títulos que marcaron la historia del cine contemporáneo gracias a su mezcla de surrealismo, misterio y narrativas que desafiaron las estructuras tradicionales. Las funciones estarán disponibles en complejos de Ciudad de México y otras ciudades del país.

¿Qué películas regresan?

El ciclo contempla buena parte de la filmografía del realizador, quien dirigió únicamente diez largometrajes a lo largo de su carrera. Entre las cintas programadas se encuentran Eraserhead (1977); The Elephant Man (1980); Blue velvet (1986); Twin Peaks: fire walk with me (1992); Lost highway (1997); The straight story (1999); Mulholland Drive (2001) y Inland Empire (2006).

Los únicos largometrajes que quedaron fuera del ciclo son Dune (1984), cuya historia volvió recientemente a los cines con la adaptación dirigida por Denis Villeneuve, y Wild at heart (1990).

¿Cuándo comenzará?

El programa esta contemplado para iniciar el 6 de agosto y se extenderá hasta principios de septiembre, aunque las películas llegarán por etapas. La primera semana estará dedicada a Eraserhead y Twin Peaks: fire walk with me, disponibles del 6 al 12 de agosto. Posteriormente será el turno de Mulholland Drive e Inland Empire, que podrán verse del 13 al 19 de agosto.

Las demás películas del ciclo también formarán parte de la programación especial durante las siguientes semanas, hasta concluir el 8 de septiembre. La preventa de boletos ya se encuentra disponible a través de la cartelera de Cinépolis.

El regreso de la obra de David Lynch también representa la oportunidad de volver a ver algunos de los títulos que definieron su estilo, por ejemplo: Eraserhead, su ópera prima, introdujo el universo simbólico que lo acompañaría durante toda su carrera, con una historia sobre la ansiedad, la paternidad y el aislamiento.

Twin Peaks: fire walk with me, precuela de la serie Twin Peaks que revolucionó la televisión y profundiza en los últimos días de Laura Palmer, uno de los personajes más emblemáticos creados por Lynch. En Mulholland Drive, considerada por numerosos críticos como una de las mejores películas del siglo XXI. Naomi Watts interpreta a una joven actriz que llega a Hollywood y termina envuelta en un rompecabezas donde los sueños, la identidad y la realidad se confunden.