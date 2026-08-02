David Ponce busca cambiar el rumbo

Tras más de una década interpretando a “Skinny” en El Señor de los Cielos, el actor David Ponce asegura que el personaje le dejó mucho más que popularidad: responsabilidad.

Aunque reconoce que las narcoseries suelen generar debate, considera que también pueden abrir conversaciones sobre las condiciones que llevan a muchas personas a involucrarse en el crimen organizado.

El actor recalca que la ficción no debe confundirse con la realidad y que, como intérpretes, tienen la responsabilidad de recordar al público que los personajes pertenecen a una historia creada para televisión. “Estamos viendo una historia de ficción. Sí puede reflejar hasta cierto punto una realidad, pero al final somos artistas interpretando personajes. No estamos dando un buen ejemplo, solamente estamos contando una historia”, explica.

Hace aspiracional su interpretación

David cuenta que incluso ha recibido mensajes de jóvenes que le dicen que quieren ser como “Skinny”. Ante ello, dice, procura cambiar el rumbo de la conversación. “Les digo ‘¡ah, entonces quieres ser actor! Hay que estudiar y prepararse’. Siempre trato de darle la vuelta porque lo que hace “Skinny” todos sabemos que no está bien”, explica.

Para el actor originario de Acapulco, detrás de esas historias de violencia existen al mismo tiempo grandes problemas estructurales que van más allá de la televisión. Considera que ofrecer oportunidades a las nuevas generaciones sería una de las herramientas más eficaces para evitar que sean reclutadas por grupos criminales. “Lo primero que tendrían que hacer los gobiernos es darles oportunidades a los jóvenes. Si estuvieran trabajando, estoy seguro de que no estarían ahí. El crimen organizado los busca porque son quienes tienen más fuerza y más futuro”, reflexiona.

Aunque “Skinny” forma parte del universo criminal de la serie, Ponce asegura que nunca quiso construirlo como un villano unidimensional. Su intención, explica, fue mostrar a un hombre marcado por sus circunstancias, pero también por grandes valores como la lealtad, la solidaridad y el cariño. “Quise que la gente no lo viera solamente por lo malo que hace, sino por el ser humano que es. Es un personaje que representa a la raza, al barrio, al pueblo, a quienes quieren salir adelante sin olvidar de dónde vienen”, dijo.