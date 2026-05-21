David Sánchez será condecorado

Una semana después de la presentación de la convocatoria para la entrega de la medalla Jorge Massías: Nube Viajera de Chiapas, el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta) dio a conocer el nombre del compositor que será condecorado.

A través de su página de Facebook, el Coneculta puntualizó que se complace en anunciar que, tras una minuciosa deliberación, el jurado calificador “ha otorgado la distinción de la Medalla Jorge Massías, Nube Viajera de Chiapas al mérito autoral chiapaneco al maestro David Sánchez Guillén”.

Junto con el anuncio, publicaron una breve semblanza del integrante de la Asociación de Autores y Compositores de Chiapas. Indicaron que David Sánchez es originario de La Garza, Villaflores, y ha sido seleccionado por su destacada trayectoria y su trabajo autoral.

Con su obra “demuestra que la música es un poderoso vehículo de creatividad para seguir construyendo la paz, digno heredero del legado de nuestro eterno Jorge Massías”, añadieron.

Sobre la selección

El resultado es avalado por un comité evaluador conformado por representantes y destacados miembros del gremio musical, autoral y cultural. Entre ellos Jorge Aarón Sánchez, compositor y arreglista; Miguel Ángel Herrera, productor musical, y la señora Marcia Cortés, distinguida representante de la familia Macías Cortés.

De igual forma, el maestro Marco Antonio Lotfe, compositor y actual presidente de la Acchiac; Adolfo Alarcón, delegado estatal de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), y el maestro Israel Dassís, compositor y galardonado de la primera edición de esta presea. “¡Muchas felicidades al maestro David Sánchez Guillén por este merecido reconocimiento! Orgullo de todo Chiapas”, concluyeron.

Ceremonia

La entrega de la medalla se llevará a cabo este 21 de mayo a las 17:00 horas, en el H. Congreso del Estado de Chiapas. Refieren que la presea es un homenaje al talento, la sensibilidad y la grandeza de creadores chiapanecos, “porque también es nuestra responsabilidad reconocer en vida a las mujeres y hombres que engrandecen nuestra cultura y nuestra identidad”.

Por su parte, Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva, destacó: “Hoy abrimos las puertas del Congreso para reconocer el talento y la trayectoria de las y los compositores chiapanecos. Seguimos impulsando acciones que fortalecen la identidad cultural y ponen en alto la riqueza musical de Chiapas”.