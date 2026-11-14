David Silva Rojas defiende su autoría

Manuscritos, diversas versiones de la novela, su cuaderno de notas, audios y videos fueron algunos de los materiales que asegura el escritor peruano David Silva Rojas, presentó a la editorial Almadía para sustentar la autoría de Donde el agua trabaja, con la que obtuvo el Premio Internacional de Novela Breve Almadía Ventosa-Arrufat, cuyo galardón ya fue ratificado por la editorial, contra la versión de que fue calificada por un programa como escrita por Inteligencia Artificial.

En una entrevista con César Panduro Astorga, un creador de contenidos digitales de Ica, Perú, escenario de Donde el agua trabaja, Silva Rojas detalló los materiales que reunió y que presentó a la editorial, pero también afirmó: “respeto tanto las críticas positivas como las críticas negativas, pero una cosa es decir que tal vez mi novela no les guste o carece de algunas cosas, pero lo que no puedo admitir es que digan de que yo no la escribí, porque eso sí es para mí inaceptable porque yo sí la escribí, yo la concebí y yo mismo la revisé”.

Ante la pegunta de Panduro Astorga, el narrador, investigador y abogado peruano dijo: “Conservaba muchas versiones de cómo fue escrita la novela, las etapas por las que pasaron, las correcciones que di y bueno también tenía mis propias notas en donde plasmé cómo debía ser el inicio, con cuál iba a ser el conflicto y cómo era el desenlace. Algunos capítulos y otros capítulos los fui incorporando. No todo lo anotaba, sino tenía notas, tenía esquemas y mi libro de campo donde pensaba a escribir este pequeño párrafo con una voz idealizada de cómo quería que esta novela fuese narrada y bueno, todo eso formó parte del expediente que después este fue analizado”.

Respuesta a la acusación

Silva Rojas señaló que tardó unos días en salir y responder porque fue hasta su regreso a Ica, tras un largo viaje de vuelta de España donde fue cancelada la promoción de su novela, encontró los manuscritos, otras versiones, notas, audios, videos y muchas cosas en las cuales podrían explicar su proceso creativo, y después de reunir todo esos documentos y ordenarlos, emitió un comunicado donde informó que todo ese material lo presentaría a la editorial para que pudieran analizar su proceso creativo y cómo había escrito la novela.

Y que volvió a guardar silencio para que se llevarán a cabo la dictaminación. “Soy abogado de profesión y creo que para no interferir de ninguna manera con mis opiniones preferí mejor guardar silencio después de ahí hasta que saliera el dictamen o lo que había decidido el editorial, mejor guardar por respeto a ese proceso de revisión que no saliera a declarar”.

En la charla realizada en la biblioteca Abraham Valdelomar en la Huacachina, donde David Silva habla de su novela, de los testimonios que recogió y del proceso de la novela, también reflexiona sobre las críticas que ha recibido. Dijo que no está en contra de la crítica, pues es parte de la literatura y la respeta, más no los agravios de que ha sido objeto.

“Acepto las críticas hasta las más duras porque pienso que de todo se puede aprender, pero lo que no acepto es que usen la crítica para humillarme o denigrarme o referirse a mí de una manera despectiva, porque ya creo que eso no aporta nada a la crítica. Cuando alguien busca mofarse o busca burlarse de que ‘si soy escritor, de que, si no soy escritor, de que, si a esto se le puede llamar obra’, yo pienso que ahí ya no suma nada a la crítica que posiblemente se esté haciendo, sino lo que se busca es agarrar y prácticamente usar el libro para hacer sentir mal al autor”.

Dijo que eso fue lo más difícil, de ver que se buscaba a través de algunas críticas, no criticar el libro, sino criticarlo a él como persona. “Cuando escribo digo siempre que uso la empatía radical, me pongo en el papel del otro y digo, ‘¿Cómo podría sentirse esta persona?, ¿qué es lo que quiere contar?’, y muchas veces pienso que se olvida que detrás de un libro hay un autor y que ese autor es una persona. Con esto no estoy diciendo que no me critiquen o que no me digan nada sobre mi libro, sino que me usen mi obra para ofenderme o hacerme sentir mal cuando eso no aporta nada a la crítica que están haciendo”.