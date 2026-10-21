David Toscana engalana la FIL Unach

El ejército ciego de David Toscana fue una de las obras presentadas la tarde del lunes en el marco de la Feria Internacional del Libro de la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Chiapas.

La actividad contó con los comentarios de Alejandro Aldana Sellschopp y moderación de Lilian Aurora Rodríguez González.

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Aldana Sellschopp puntualizó que en esta novela encontraremos a un autor que muy probablemente está en la cúspide de su madurez creativa. Reconoció que, a través de esta obra, Toscana cambia de escenarios y se sumerge en una historia que aborda a un ejército que se mueve por zonas que un escritor actual desconocería.

“El maestro Toscana no solo aborda una situación de un lugar un poco lejano y ajeno para nosotros como lo es Bulgaria, sino que la temporalidad de la novela es un desdoblamiento de la creatividad y nos enseña una Bulgaria que ya no existe al hablar de un suceso que pasó hace más de un siglo”, destacó.

Aldana lanzó una pregunta al autor invitado: cómo un escritor mexicano se embarcó en esta aventura. Toscana expuso que esta obra surgió debido a que se encontró una historia fascinante y a la vez espeluznante. Detalló que narra la vida de unos soldados búlgaros que, tras ser derrotados y cegados por el emperador bizantino Basilio II, regresan a casa y enfrentan el desafío de reconstruir sus vidas con esta discapacidad.

Precisó que en estos hechos estaban todos los elementos de la tragedia clásica y que eran un buen material para que un novelista contara lo que había pasado con los soldados ciegos. Sin embargo, él no quería contar la tragedia, ya que la historia por sí misma había hablado sobre ello, sino que quería utilizar la literatura para contar algo distinto.

Finalmente, resaltaron que la novela El ejército ciego de David Toscana se puede encontrar fácilmente, tanto en formato físico como en digital, en las principales librerías y plataformas de la República Mexicana.