David Toscana gana Premio Alfaguara

El escritor mexicano David Toscana es el ganador del Premio Alfaguara de Novela 2026 por su obra El ejército ciego. A partir de un hecho histórico del siglo IX, en el que Basilio II, emperador de Bizancio, ordena cegar a 15 mil soldados búlgaros, “el autor crea una fábula oscura y poderosa, alejándose del relato histórico convencional para ofrecer una lectura simbólica, casi mítica, sobre la guerra, el poder y la resistencia”, como señaló Jorge Volpi al leer el acta del Jurado en una ceremonia celebrada en Madrid, España.

Toscana dijo que no pensó en el presente al escribir esta obra. “La capacidad de los libros, de las novelas de las historias de hablar, es como autor yo le debo de ceder”, considera, y agrega que lo hizo como heredado de los clásicos, y que Madrid es el inspirador de esta historia de los Balcanes.

El ejército ciego narrada en primera persona por Cosaro el Escriba, adquiere, agrega el jurado, un tono coral y poético que mezcla testimonio, leyenda y humor negro. “Una gran épica para los vencidos”, fue como la calificaron los jueces del premio que está dotado de 175 mil dólares y al que llegaron mil 140 obras al certamen.

El jurado estuvo integrado por Jorge Volpi, Agustina Bazterrica, Brenda Navarro, Camila Henríquez, Óscar López y Pilar Reyes.

David Toscana, nacido en Monterrey, es autor de novelas que han sido traducidos a 17 idiomas y han recibido varios premiados, entre estos el Antonin Artaud, Premio Colima, Xavier Villaurrutia, Elena Poniatowska y el de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa.