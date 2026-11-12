David Walliams, un depredador sexual

Nuevo escándalo con trasfondo sexual en el mundo del espectáculo británico tras la condena ejemplar a diez años y medio de cárcel infligida al actor y estrella de la web Russell Brand por el estupro de una joven fan y molestias a tres mujeres.

Tras conocerse el veredicto, otra figura sumamente popular en el Reino Unido -el comediante David Walliams- pasó a ser objeto de una investigación periodística sobre presuntos abusos contra menores y mujeres jóvenes.

Walliams, de 55 años quien, además de protagonizar series de televisión como Little Britain y participar en diversos programas de talentos, es un galardonado autor de literatura infantil y juvenil con más de sesenta millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, fue calificado por los medios de comunicación como un “depredador sexual”.

Acusaciones

De acuerdo con los testimonios de 30 mujeres habría aprovechado su fama para manipular y abusar de sus víctimas. Una investigación de TV News y del diario Guardian documentó los casos a partir de 2003. Walliams había pedido en vano a la Alta Corte de Londres bloquear la publicación mediante una orden judicial Sus abogados motivaron la solicitud por el riesgo de suicidio, citando dos precedentes intentos de sus cliente, pero el tribunal lo impugnó y así emergieron las acusaciones en toda su gravedad.

Una de las presuntas víctimas, a la que se hace referencia con el seudónimo de Jade, declaró que en 2007 -cuando ella tenía 15 años y Walliams, 36-, el comediante la contactó por Internet y, posteriormente, abusó de ella en su domicilio.