David Zepeda evalúa acciones legales

Una charla casual dentro de La Granja VIP podría traerle consecuencias legales a Pedro Sola. Y es que David Zepeda estaría evaluando proceder contra el conductor de Ventaneando por declaraciones sobre su vida privada.

Todo comenzó cuando Kunno recordó al galán durante una conversación sobre su orientación sexual. “Mi despertar gay fue David Zepeda”, confesó el joven influencer.

Sola respondió asegurando que el actor “también es gay” y le atribuyó una relación sentimental con un hombre relacionado con el periodismo. Inmediatamente después, la transmisión cambió de cámara. Ahora, según el periodista Gabo Cuevas, David estaría considerando llevar el asunto a instancias legales.

A los tribunales

“Me dijo esta fuente que ‘está muy fuerte’ porque todo empezó como broma, pero no está padre. Aquí entre nos, David quiere proceder legalmente por esta situación”, contó Cuevas en su programa de YouTube.

Hasta el momento, no existe confirmación pública de Zepeda ni constancia de que haya presentado una demanda o denuncia, por lo que se trata únicamente de la versión atribuida por Cuevas a una fuente cercana al actor.

El comentario toca además un tema que David ya había enfrentado públicamente. En 2019 negó ser gay o bisexual y aseguró que, si le gustaran los hombres, no tendría inconveniente en decirlo.

Por ahora, el actor tampoco ha respondido directamente a Pedro. Mientras eso ocurre, lo dicho dentro del reality dejó de quedarse entre las paredes de la granja y podría convertirse en un asunto de abogado.