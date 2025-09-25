Dayron Flow impulsar el “pop mexica”

Dayron Flow tiene en su sangre la música sonidera; sin embargo, optó por fusionar sus conocimientos del ambiente de los barrios con el reguetón, y el resultado es lo que él llama “pop mexica”.

El joven exponente de San Juan Pantitlán menciona que toda su vida ha estado ligada a la música, ya que su abuelo es el exponente Super Star de Ciudad Neza y aunque parecía que él sería la nueva generación de locutores, optó por hacer sus propias composiciones con mucho flow. “En mi barrio, mi familia, me apoyaron por el sueño de la música, es algo que disfruto mucho”, mencionó el cantante mexicano.

Por lo pronto, él se encuentra en la promoción de su sencillo “Yo te robé”, aunque también tiene sus otras canciones tituladas “Mi barrio”, “Matatán”, “Valentino”, “En el party”, entre otras más.

De las letras de sus composiciones, indicó que él trata de no utilizar palabras altisonantes para que sus temas puedan ser escuchados a toda hora y por todo el público. “Tampoco escribo para denigrar a la mujer. Expongo un sentimiento bonito y exalto el barrio de dónde vengo”.

Y de su “pop mexica”, aseguró que esta es una fusión de instrumentos, como el acordeón de la música norteña con el reguetón.