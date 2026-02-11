DC lanza tráiler épico de Supergirl

El universo cinematográfico de DC inició una nueva etapa con el estreno de un avance alucinante de Supergirl: Woman of Tomorrow. La producción, que cuenta con la dirección de Craig Gillespie, presenta a Milly Alcock en el papel de la prima de Superman.

Según el material audiovisual distribuido por DC Studios, la cinta se aleja del plano terrestre para sumergir al espectador en una travesía galáctica marcada por la oscuridad y la violencia. En este adelanto, se observa a Kara portando el clásico traje, mientras la narrativa profundiza en el dolor de la protagonista al presenciar la destrucción de su planeta.

Uno de los elementos que más conversación genera en redes sociales es la participación de Krypto, el superperro, quien hace su aparición tras haber participado previamente en la película de Superman. El teaser revela fragmentos de cómo este canino llega a la vida de Kara. De acuerdo con las secuencias presentadas, existe un momento de alta tensión donde el perro blanco yace tendido en el suelo mientras la heroína lo observa con una expresión de profunda preocupación. Esta relación se vuelve un pilar fundamental en una trama donde también participan figuras como Jason Momoa en el rol de Lobo y Matthias Schoenaerts como el villano Krem.

Protagonista

De acuerdo con el portal especializado Variety, la elección de Milly Alcock para el papel principal responde a una búsqueda de James Gunn por capturar la esencia de una superviviente endurecida por el trauma, una visión que se aleja de la esperanza incondicional que suele representar el Hombre de Acero.

La historia de Supergirl en los medios impresos es, según registros de DC Comics, una de las más complejas de la industria. Creada en 1959 por Otto Binder y Al Plastino, Kara Zor-El fue sacrificada en 1985 durante el evento Crisis en las Tierras Infinitas bajo el argumento de que su mitología se había vuelto demasiado complicada para el lector. Sin embargo, el personaje demuestra ser mucho más resistente de lo previsto. A principios del siglo XXI, autores como Jeph Loeb iniciaron un proceso de síntesis de sus diversas versiones, culminando en la etapa de The New 52 y Rebirth.

La base narrativa de este nuevo largometraje es la obra homónima de Tom King y Bilquis Evely. De acuerdo con las especificaciones de la editorial, este cómic funciona como una amalgama entre la fantasía clásica y la space opera, razón por la cual fue seleccionada por Gunn para introducir a una Supergirl moderna y atractiva para audiencias que no están familiarizadas con el personaje.

Según el sitio especializado The Hollywood Reporter, este enfoque busca dar profundidad psicológica a una guerrera que, a diferencia de su primo, creció viendo cómo su mundo moría a su alrededor.