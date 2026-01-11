De amantes a rivales en Amor de oficina

Ni Mateo ni mucho menos Graciela pensaron que, luego de pasar una noche de pasión, volverían a encontrarse tan rápido y en un ambiente que nada tiene que ver con el que hubo cuando se conocieron.

Esa circunstancia es la que da origen a la trama de Amor de oficina, serie de Netflix y que está en el top de lo más visto de la plataforma.

Los problemas inician cuando cada uno es mostrado en su correcta posición: ella como candidata a CEO de Sofintim, una marca de lencería de lujo, y él, como heredero de la empresa, un apuesto “nepo baby” que nunca se ha tenido que esforzar por conseguir lo que él cree que le pertenece.

Graciela en cambio es dedicada, ambiciosa y está dispuesta a competir por el puesto de CEO de la empresa a la que ha dedicado los últimos años de su vida. La lucha incluye declararse adversaria de Mateo, aunque le encante.

Amor de oficina es una comedia de ocho episodios grabada entre los últimos meses de 2024 y enero de 2025 en locaciones de un corporativo ubicado en el Estado de México.

La historia, creada por Carolina Rivera, plantea cómo un hombre y una mujer, con contextos totalmente opuestos, están dispuestos a medirse para obtener lo que creen que merecen, uno por derecho y la otra por capacidad.

El ingrediente que condimenta la competencia es el amor, pues entre el joven heredero y la empleada más eficiente hay algo más fuerte que la rivalidad: atracción.

En Amor de oficina actúan Diego Klein, Ana González Bello, Martha Reyes, Paola Fernández, Alexis Ayala, Nicolás de Llaca, Marco León, Fernando Memije, Jerry Velázquez, Laura de Ita, Marco Treviño y Stephanie Salas.