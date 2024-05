La Banda MS, a lo largo de su carrera, ha pisado varios de los escenarios más importantes de México y Estados Unidos, pero ninguno de ellos tan imponente como el Zócalo capitalino, al que llegarán este próximo 15 de septiembre como parte de los festejos del Grito de Independencia.

Aunque la agrupación se ha llenado de éxito y gloria en sus 20 años de trayectoria, lo cierto es que también ha vivido momentos de polémica y angustia, como el atentado que sufrieron hace ocho años, cuando uno de sus integrantes se vio envuelto en una balacera en Polanco. La madrugada del 2 de julio del 2016, después del concierto que ofrecieron en el Auditorio Nacional, el vocalista Alan Manuel Ramírez fue atacado cuando se trasladaba, con dos músicos del grupo, hacia el hotel en el que se hospedaban.

“En la camioneta iban dos músicos, Elías y Jairo, y ni ellos supieron qué pasó en ese momento. Escucharon un estruendo, unos se agachan y Alan es el que dice ‘me dieron, me lastimó algo’. Entonces se dan cuenta de que estaba herido. No supieron si fue una piedra, una bala… no se supo que había sido”, contó en conferencia de prensa Oswaldo Carrión.

Por fortuna, Alan sobrevivió al impacto y fue trasladado al Hospital Español. Nunca se supo cuál fue el móvil de la agresión. “Estamos luchando para que al género de banda se le quite el estigma de regional mexicano. No tenemos nada que ocultar. No tenemos nada vergonzoso que esconderles. No hay secretos”, aclaró Oswaldo en aquel entonces.

En 2020, Ramírez habló por primera vez de lo sucedido y reveló que en los momentos en los que se debatía en la vida y la muerte, pudo ver la figura de Jesucristo por lo que supo que estaría a salvo.