El anuncio de Robert Pattinson como el nuevo James Bond marca uno de los capítulos más importantes de su trayectoria en Hollywood. La noticia, confirmada este 16 de noviembre de 2026 por Amazon MGM Studios, representa un nuevo giro en la carrera de Pattinson, quien también dio vida a Batman y ha trabajado con reconocidos cineastas como Christopher Nolan, Robert Eggers y Bong Joon-ho.

Sin grandes reflectores

El camino de Robert Pattinson en la industria cinematográfica comenzó mucho antes de convertirse en uno de los rostros más reconocidos de Hollywood. Su primer acercamiento importante al cine llegó en 2004 con Vanity Fair, aunque su participación no tuvo demasiado protagonismo.

Un año después consiguió uno de los papeles que marcarían el inicio de su carrera internacional: Cedric Diggory en Harry Potter y el cáliz de fuego (2005). En la adaptación cinematográfica de la novela de J. K. Rowling, Pattinson interpretó a un estudiante de Hogwarts que participaba en el Torneo de los Tres Magos.

Primera oportunidad

Sin embargo, sería otro personaje literario el que cambiaría definitivamente su vida. En 2008, Robert Pattinson obtuvo el papel de Edward Cullen en Crepúsculo, la adaptación cinematográfica de las novelas de Stephenie Meyer. La franquicia estuvo integrada por cinco películas: Crepúsculo (2008), Luna nueva (2009), Eclipse (2010), Amanecer. Parte 1 (2011) y Amanecer. Parte 2 (2012).

Durante el rodaje de que la franquicia, se dio a conocer su relación sentimental con Kristen Stewart, quien también era su compañera de reparto, lo que hizo que incrementara el interés de la prensa sobre su vida privada.

Después de concluir la saga Crepúsculo, Pattinson tomó una giro radical para su carrera. Pues el actor se centró en colaborar con directores reconocidos por sus propuestas cinematográficas experimentales.

Después de la saga

Uno de sus primeros pasos en esta transformación fue Cosmópolis (2012), dirigida por David Cronenberg, donde interpretó a Eric Packer, un multimillonario que atraviesa Manhattan mientras enfrenta una crisis personal y financiera.

Posteriormente participó en The Rover (2014), La ciudad perdida de Z (2016) y Good time (2017), esta última dirigida por los hermanos Josh y Benny Safdie.

En esta producción, el actor interpretó a Connie, un delincuente que intenta sacar a su hermano de prisión después de un robo. Su actuación recibió reconocimiento de la crítica y contribuyó a modificar la percepción que existía sobre él después de su paso por el cine juvenil.

La experimentación continuó con High life (2018), de Claire Denis, y El faro (2019), de Robert Eggers, película en la que compartió pantalla con Willem Dafoe.

Aunque nunca abandonó por completo el cine comercial, fue a partir de 2020 cuando volvió a ocupar un lugar importante dentro de las grandes producciones de Hollywood.

Bajo grandes directores

Ese año trabajó con Christopher Nolan en Tenet, película de ciencia ficción y espionaje en la que interpretó a Neil, un personaje que acompañaba al protagonista en una misión.

Dos años después llegó otro de los proyectos más importantes de su trayectoria: The Batman (2022), dirigida por Matt Reeves. En esta ocasión, Pattinson asumió el desafío de interpretar a Bruce Wayne. La cinta presentó a un Batman joven, marcado por sus conflictos personales y todavía en proceso de construir su identidad como vigilante de Ciudad Gótica.

En 2025 también protagonizó Mickey 17, dirigida por Bong Joon-ho, donde interpretó a un trabajador prescindible enviado a una misión espacial en la que su cuerpo es regenerado cada vez que muere.

Durante 2026, entre sus proyectos se encuentra The drama, película de A24 en la que comparte créditos con Zendaya y da vida a Charlie, un hombre cuya relación sentimental atraviesa una crisis antes de su boda.

También participó en La Odisea la producción de Christopher Nolan inspirada en el poema épico de Homero, donde interpreta a Antínoo, uno de los pretendientes de Penélope. Además, Pattinson forma parte del elenco de Dune. Part 3, dirigida por Denis Villeneuve, donde interpretará a Scytale, un personaje fundamental dentro de la historia.

El siguiente capítulo de su trayectoria estará ligado a uno de los personajes más reconocidos de la historia del cine: James Bond. Pattinson se convertirá en el séptimo actor en interpretar oficialmente al entrañable espía.