De hospicio agustino a museo

Lo que es hoy el Centro Cultural de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue en época virreinal el Hospicio de San Nicolás Tolentino. Este espacio funcionó como alojamiento temporal para los agustinos recoletos. Los miembros de esta orden, llegada a la Nueva España en 1605, debían dirigirse al Puerto de Acapulco, ya que allí se embarcarían a las misiones de las Filipinas y el continente asiático. En el año de 1658, el presbítero Bartolomé Gómez Castillo, donó el terreno donde se construyó el hospicio, el cual incluía un templo y casas para rentar. Hasta finales del siglo XVII quedaría completamente terminado el complejo religioso.

El edificio seguiría funcionado bajo la administración de los agustinos recoletos hasta bien entrado el siglo XIX, ya independizado México del poder español. No obstante, en 1861, gracias a las Leyes de Reforma y la Constitución de 1857, el inmueble sería expropiado y sus inquilinos religiosos fueron desalojados. El hospicio se terminó por convertir en casas particulares y bodegas.

Rehabilitación y transformación

El antiguo hospicio agustino quedó fraccionado en tres partes. Una de ellas se volvió en el Antiguo Real Seminario de Minas; otra pasó a ser la Embajada de República Dominicana y posteriormente la Dirección General de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México. La última parte del conjunto fue catalogada como Monumento Histórico en 1932, estatus que refrendó más adelante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Este espacio fue restaurado a su esplendor original por primera vez en 1994. Fue intervenido para su salvaguarda una segunda ocasión en 2018, año en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tomó la custodia y administración del antiguo hospicio. Fue entonces que fue convertido en el Centro Cultural de la SHCP.

Actividades

Con su bella fachada tallada en la que se representa el escudo de la Orden de San Agustín, el Centro Cultural de la SHCP ofrece una amplia gama de actividades. Aunque de dimensiones modestas, en el espacio se realizan principalmente cursos de literatura, fotografía y apreciación artística.

También hay talleres de danza, baile, artes plásticas, música, expresión corporal, cineclubes, cursos infantiles y para personas de la tercera edad. Además, hay presentaciones de libros, recitales de música, exposiciones temporales, obras de teatro y hasta cuenta cuentos. Toda esta agenda es completamente gratis.

Si quieres conocer este centro cultural, puedes visitarlo en el número 80 de la calle de República de Guatemala, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El acceso al recinto es libre y está abierto de martes a domingo, de las 10 a las 18 horas del día. La forma más idónea de llegar es a través de la estación Zócalo de la Línea 2 del Metro.