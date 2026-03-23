De la Fuente pide más seguridad

Al parecer el actor chileno Cristián de la Fuente se ha resignado a perder su motocicleta, la cual fue robada el pasado 12 de marzo en las inmediaciones del Teatro San Rafael; así lo dio a conocer este jueves durante su paso por la alfombra roja del musical El rey león, que festejó un año en cartelera.

“Ojalá que en la alcaldía (Cuauhtémoc) y en la ciudad haya más seguridad, para que lo que me pasó a mí no le pase a más gente. Creo que cuando le sucede esto a alguien, más que victimizarse, lo que hay que hacer es tratar de hacer esto como un llamado para que la autoridad pueda hacer su trabajo y proteger a la gente que no tiene la posibilidad de las cámaras para poder hacer una denuncia”, dijo de la Fuente, estrella de la serie La jefa, de Telemundo.

Sin avances

El actor comentó que hasta el momento las autoridades no han avanzado en la búsqueda de los responsables del hurto, y mucho menos en la recuperación de su motocicleta Triumph Trident 660. Señaló que no piensa demandar a la persona que le encargó cuidar la moto mientras él estaba en ensayo de la obra Perfume de Gardenia. “Él me dio disculpas, que justo cuando él se había ido para otro lado y la dejó sola se la llevaron. Ahora todo tiene que seguir un proceso legal que es largo, burocrático y lento”, añadió.

El también piloto aviador explicó que el día del incidente recurrió al botón de pánico, el cual es atendido por el C5 de la Ciudad de México, para pedir auxilio a la policía capitalina. Sin embargo, al llegar una patrulla al lugar, uno de los oficiales le pidió que no hiciera la denuncia. De la Fuente cree que se debió a que el policía conocía a la familia que trabaja en la zona como “viene-viene”, dejando de manifiesto la corrupción que predomina en la policía de CDMX.

“Después me dijo que vieron a las personas llevándose la moto, que no hiciera la denuncia, pero cuando fui a interponerla me llama el policía y me dice ‘perdimos la cámara, ya no se ve más, no sabemos dónde está su moto, lo siento’”, compartió el chileno.