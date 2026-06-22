De la pandemia a la distopía

La pandemia por covid-19 duró poco más de tres años, de los cuales los primeros seis meses hubo confinamiento forzoso, pero ¿qué haría usted si este se alargará 20 años y el sistema político captara todo?

German Bracco, actor en Buscando a Frida y Enemigo íntimo, tiene una respuesta: escapar de donde esté para seguir adelante intentando una vida normal. Y así se le verá en la cinta de ciencia ficción La velocidad del zoom, adaptación fílmica de la obra de teatro La velocidad del zoom en el horizonte, en posproducción.

La pandemia que se vive en la película de Jesús Magaña no es de coronavirus, pero sí de una enfermedad que ha puesto en jaque a la humanidad completa. “Mi personaje es el de un psicólogo que vive con su pareja en esta pandemia que ha provocado muchos muertos. Las personas comienzan a tener una especie de alineamiento, cada quien puede entrar a un metauniverso realista con el que se comienzan a obsesionar y a abandonar la vida real”, adelanta Bracco.

“Pero hay algunos que se niegan a eso, como el mío, habiendo una red de disidentes que comienzan a planear una fuga de ello, es una película muy loca”, agrega.

Actores

Es la nueva película de Jesús Magaña contando con un elenco integrado por Ana Valeria Becerril, Arcelia Ramírez, Luis Alberti, Germán Bracco y Daniel Tovar. Las primeras imágenes se vieron en el pasado VDF Showcase del Marché du Film de Cannes, y obtuvo críticas favorables. La velocidad del zoom se filmó a finales del año pasado en la Ciudad de México, en locaciones como la céntrica Avenida Juárez, en donde el personaje de Bracco sale con su traje especial para evitar contagios.

David Gaitán, autor original de la obra y actor de la misma, tiene una participación en la cinta, junto con, entre otros, Verónica Bravo, Julio Bracho, Carlos Aragón, Claudio Lafarga, Alejandra Herrera. Juan Ugarte y Mauricio Isaac. “Es ciencia ficción, algo que se hace poco en México, espero que pronto podamos verla acá. Y pues hay efectos visuales, muchos que se deben trabajar”, apunta.

Actualmente Bracco forma parte de El peso de las hormigas, obra recién estrenada en el teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario de la UNAM. Es una comedia juvenil que, a través de dos adolescentes, enfrenta temáticas como el sistema educativo, la falta de empatía y la necesidad de validación.