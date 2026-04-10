De la Parra tendrá un semestre movido

Para el primer semestre de 2026, la agenda de la directora de orquesta Alondra de la Parra (Nueva York, 1980) está marcada por una fuerte presencia en el país. Primero con un programa en el que será la directora invitada de la Sinfónica Nacional, luego, con el regreso a la Ciudad de México del espectáculo “Gershwin, la vida en azul” y, por último, con la edición del Festival Paax GNP de este año, en la que destaca el estreno de una obra comisionada a Gabriela Ortiz.

Sobre la presentación con la Sinfónica Nacional, Alondra de la Parra dice, en entrevista, que recibió con gusto la propuesta de ser directora invitada: “El programa lo propuse yo y ellos lo aceptaron. Es un programa que a mí me interesaba hacer porque creo que aquí no he hecho mucho de ese repertorio que tanto me mueve y que hago en otros lados del mundo, como es Romeo y Julieta de Prokófiev y la primera siesta del fauno de Debussy. Son obras que adoro y que me toca hacer mucho en otros lados”.

Será en el Palacio de Bellas Artes, el 24 y 26 de abril, con Thomas Enhco como pianista invitado. Sobre el regreso de “Gershwin, la vida en azul”, señala que en el último año ha tenido la oportunidad de revisar el espectáculo para que madure “y tenga ciertas cosas que quizá no nos habían convencido de hacer ciertos últimos ajustes. Seguimos teniendo dos artistas que son medulares de este proyecto, que son Thomas Enhco y Robbie Fairchild. Sin ellos este espectáculo no existiría porque son dos artistas tan particulares que pueden vivir tanto en el jazz, a nivel musical, como a nivel de danza, como en lo clásico en ambos casos”.

“En esta ocasión integramos a la bailarina y cantante Sara Esty, quien es experta en el lenguaje de Broadway, que canta, pero también baila jazz y también baila ballet, baila en punta. Entonces, eso va a ser algo, un sabor distinto que creo que le va muy bien al repertorio de Gershwin, que requiere de esta elasticidad”, detalló.

Programación

El espectáculo tendrá ocho funciones, del 29 de abril al 3 de mayo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Por último, el Festival Paax GNP se llevará a cabo del 23 de julio al 2 de agosto en el Hotel Xcaret Arte de Quintana Roo con invitados de la talla de Rolando Villazón, Gaëlle Arquez, Arturo Chacón, Serena Sáenz, Leo Rondón, La Orquesta Imposible, la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid y los bailarines del Joffrey Ballet, entre muchos otros.

“Tendremos la Segunda sinfonía de Gustav Mahler, la Novena de Beethoven, la Noche de los Mayas, de Revueltas y una nueva obra de Gabriela Ortiz, que será un estreno mundial sobre la Reina Roja. Una obra que le comisioné a Gabriela, inspirada en la historia de la Reina Roja de los Mayas”, concluye De la Parra.