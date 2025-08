De la Reguera habla de su decisión

En una entrevista, la actriz Ana de la Reguera confesó que debido a la presión social por convertirse en mamá, tomó la decisión de congelar sus óvulos, pero su prioridad no es convertirse en mamá.

La veracruzana acudió al podcast Cracks conducido por Oso Trava, donde fue clara al referir que la maternidad no está en sus planes y reveló que esto le dio una sensación de libertad. “Estoy más contenta con mi decisión”, manifestó la estrella de cine. “Ha sido muy interesante porque nunca fue una prioridad en mi vida”.

Ana detalló que al llegar a los 40 años y durante una estancia en Colombia se cuestionó la posibilidad de convertirse en madre y visitó a una especialista en fertilidad, donde le recomendaron congelar sus óvulos. “Mi amiga me dijo ‘hazlo, no te arrepientas. He perdido bebés’. Dije ‘bueno, lo haré’. Los congelo y ahí los dejo, y ahí siguen”, confesó.

El procedimiento fue clave para tomar la decisión definitiva de no tener hijos. “Justo creo que me ayudó porque me quitó esa presión. Me quitó esa sensación”, reconoció la actriz.