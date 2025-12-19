De la Reguera protagoniza comedia

Ana de la Reguera regresa al cine con la cinta Un hombre por semana, la cual fluye entre la crítica social y la ruptura de tabús, y donde la actriz veracruzana se hace una pregunta importante: ¿las oportunidades en el amor caducan?

Esta aventura, caótica y libertina, es uno de los hitos más grandes en su carrera, porque De la Reguera no solo protagoniza, sino que toma la batuta en su primer proyecto como directora.

Ahora, Ana unió fuerzas junto a Marco Polo Constandse Córdova, con quien trabajó en el pasado, para contar una historia que, en cierto sentido, confesó, se siente bastante personal: “Buscar el amor en una ‘apps’ de cintas”.

La película cuenta la historia de Mónica, una madre recién divorciada que, sola y sin rumbo, se atreve a volver al mundo de las citas. ¿Lo inesperado? El “mercado” del amor está repleto, tanto como para salir con un hombre por semana.

La actriz afirmó que incluso ha tenido citas con mujeres que ha encontrado en estas plataformas. “Hay que probar de todo. No lo niego, he salido con damas muy inteligentes”, confirmó la jarocha. La cinta se estrena el 8 de enero.