De la Reguera se reencuentra con Pascal

Pedro Pascal volvió a la Ciudad de México, y aunque su visita tenía como motivo principal su participación en la CCXP México para presentar oficialmente al elenco de Los Cuatro Fantásticos, el actor no perdió la oportunidad de dedicar tiempo a algo que, para él, es igual o más importante que su carrera: sus amigos.

Entre las reuniones que hizo durante su paso por la capital, destacó la que tuvo con la actriz mexicana Ana de la Reguera, a quien conoció en las grabaciones de la serie Narcos, en la que ambos participaron.

El reencuentro fue compartido por la protagonista de Backyard a través de las redes sociales, lo que emocionó a los usuarios y fans de la pareja. Pascal y De la Reguera se reunieron en un restaurante de la CDMX, aunque no se encontraban solos, ya que junto a la cita también acudieron el cantante Omar Apollo, la fotógrafa Coco Ullrich y Nicole Caruso.

El grupo fue captado a su llegada al lugar y fiel a su estilo, Pedro respondió a los saludos de los fans que lo reconocieron. Más tarde, la misma Ana compartió en redes algunos detalles de la velada, la cual estuvo llena de risas, anécdotas y cocteles.

En un video publicado por la actriz se puede ver a Pedro tomando una bebida de tamarindo, que le pareció lo suficientemente buena como para ser mencionada en un mensaje que Ana planeaba enviar a Javiera Balmaceda, hermana del actor.

La noche quedó inmortalizada en una selfie en la que Ana aparece recargada en el hombro de Pedro, mientras Omar Apollo se suma al cuadro haciendo un gesto divertido.

El paso de Pedro Pascal por México

Después de que se transmitiera el último episodio de la segunda temporada de The last of us, Pascal llegó a la capital mexicana como uno de los invitados estelares de la CCXP 2025. El famoso acudió como parte del panel en el que se presentaron algunos avance de su cinta Los Cuatro Fantásticos, donde interpreta al científico Reed Richards.

Junto a Pedro también participaron Vanessa Kirby, quien interpreta a Sue Storm; Joseph Quinn, quien da vida a Johnny Storm, y Ebon Moss-Bachrach, quien será Ben Grimm, “La Mole”.