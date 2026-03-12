De mayor quiero ser... feliz

Es una popular colección de cuentos infantiles escrita por Anna Morató García e ilustrada por Eva Rami. El libro se centra en la educación emocional, utilizando historias cortas para enseñar a los niños conceptos cómo la autoestima, la empatía y la gestión de la frustración.

Fomenta la autoestima, la empatía, la gestión de la frustración y el poder del lenguaje positivo, ayudando a los pequeños a desarrollar su inteligencia emocional. Cada volumen, ya que existen al menos tres tomos, contiene 6 cuentos cortos diseñados para ser leídos con niños y fomentar una actitud positiva.

Antes de los cuentos hay una introducción en la que se explica qué es realmente la felicidad. No se trata de estar contento en un determinado momento, sino de ser capaz de enfrentarnos a los momentos difíciles y superar problemas, ver el lado bueno de la vida, centrarnos en lo que tenemos y no en lo que nos falta. Como bien dice la autora, ser feliz es el camino.

Según la editorial es ideal para niños de entre 4 y 7 años. No obstante, algunos expertos y padres sugieren qué puede ser útil hasta los 10 años para abordar situaciones de toma de decisiones. Temas principales: empatía, gratitud, lenguaje positivo, confianza y cómo afrontar errores.