De Nigris y su romance con Angélica Vale

Poncho de Nigris, conocido por sus polémicas en el internet, sorprendió nuevamente a sus seguidores al revelar detalles sobre un episodio que vivió junto a la actriz Angélica Vale.

Durante su participación en el reality Secretos de pareja, el conocido presentador reveló un momento de vida privada que hasta ahora permanecía oculto, una relación amorosa con la actual conductora de Juego de voces.

El primero en hacer una fuerte revelación de su pasado fue Julián Gil, quien confesó que durante su romance con Marjorie de Sousa fue agredido físicamente; posteriormente, tocó el turno de Poncho de Nigris, quien se sinceró sobre su historial amoroso, especialmente la que vivió con Angélica Vale y que no logró prosperar por razones familiares.

Angélica María fue quien marcó distancia desde el inicio, desalentando cualquier vínculo entre su hija y el entonces miembro del espectáculo Solo para mujeres. Aquella relación, que apenas llegó a ser una breve aventura, nunca encontró apoyo en el círculo cercano de la actriz; sin embargo, De Nigris decidió revelar lo ocurrido. "Yo siempre fui fan de Angélica Vale. Y una vez nos encontramos en un lugar. Nos dimos muchos besos", relató.

La principal razón por la que su romance no logró consolidarse, según relató Poncho, habría estado en la percepción que Angélica María tenía sobre él. Aparentemente, la también cantante consideró que el carácter fiestero del actor lo hacía una mala elección como pareja para su hija. "De repente ya la mamá no la dejó seguir saliendo conmigo, porque dijo que yo era un desmadre. Y la verdad es que eso no es cierto. Lástima, hubiera tenido unos hermosos nietos", aseguró, ocasionando una tensión evidente entre sus compañeros.

La relación que había iniciado con entusiasmo, según las palabras del actor, terminó abruptamente. Incluso dejó entrever que el juicio de Angélica María no solo fracturó el vínculo sentimental, sino que también condicionó cualquier tipo de interacción futura entre ambos.