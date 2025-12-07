De Pinedo despide a Eduardo Manzano

Jorge Ortiz de Pinedo despidió con un mensaje de cariño y admiración a su amigo Eduardo Manzano, con quien trabajó en la serie Una familia de diez, donde “El Polivoz” daba vida a Arnoldo López Conejo.

El actor y productor destacó la gracia, el talento y la simpatía de su amigo, aplaudió que haya hecho reír al público con sus imitaciones magistrales y con la creación de personajes inolvidables.

“Al minuto uno de este viernes, dejó de existir nuestro querido Eduardo Manzano, quien con su gracia, talento y simpatía, nos hizo reír con sus imitaciones magistrales y con la creación de personajes inolvidables, como el que interpretó los últimos años de su vida: don Arnoldo López Conejo, el abuelo de ‘Una familia de diez’”, señala.

Resaltó que Manzano inspira admiración, respeto y cariño. “Eduardo es, indiscutiblemente, un ícono de la comedia mexicana; en teatro, cine y televisión fue y será siempre una figura a la que recordaremos con admiración, respeto y cariño, quien destacó desde sus inicios haciendo pareja con Enrique Cuenca”, externó.

Ortiz de Pinedo recordó que compartieron los últimos 15 años en presentaciones, giras y el programa de televisión Una familia de diez, el cual estará dedicado a él este fin de semana.

Una amistad que traspasó pantallas

“Compartí con él los últimos 15 años, en presentaciones teatrales, giras por toda la República, así como en el programa de televisión, donde todos sus compañeros estamos de luto, y desde luego, las emisiones de este fin de semana de Tú crees y Una familia de diez estarán dedicadas, con mucho respeto y cariño, para él”, añadió.

Jorge Ortiz de Pinedo envió el pésame a la esposa de Manzano, así como a sus tres hijos, amigos y público que sigue admirando a “El Polivoz”.