De poeta a poeta charlan sobre Sabines

El poeta Jaime Sabines fue el tema central de la conversación “De poeta a poeta”, efectuada en el Auditorio Universitario de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, como parte de las celebraciones por el centenario del natalicio del célebre autor.

La velada inició con la lectura de “La luna” en lenguas chol, tsotsil, tseltal y zoque. Posteriormente fue el turno de la proyección de un video en el que Joan Manuel Serrat leyó el citado poema.

Remembranza

Después saludar a las hijas de Jaime Sabines, quienes estuvieron presentes en el evento, se dio la bienvenida a Claudia Guillén, quien moderó la mesa en la que participaron el escritor Balam Rodrigo y Luis García Montero, director del Instituto Cervantes. El primero, ganador del Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines, habló de su relación con la poesía del homenajeado.

Afirmó que, como muchos chiapanecos, tropezó con la obra del poeta en uno de los libros de texto gratuitos de primaria. Después, en la preparatoria, volvió a leerlo, y cuando estudiaba en la Universidad Autónoma de Chiapas quiso asistir al recital que el autor de Horal ofreció en Bellas Artes con motivo de su cumpleaños número 70, pero no pudo estar presente por compromisos académicos. No obstante, meses después, fue de los miles que presenciaron la lectura en voz alta del poeta en Ciudad Universitaria de la UNAM.

Por su parte, Luis García Montero destacó la separación que el escritor pudo lograr de sus cargos políticos, y afirmó que una de las cualidades de la producción de Sabines es que enseñó que la sabiduría y la tradición son muy importantes. “Él nos dijo que deberíamos salirnos del museo, de la academia y que teníamos que acercar la palabra a la vida”, externó.