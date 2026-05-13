“¿De qué color pinta el verde?” abre a fans

Para el escritor Juan Villoro (Ciudad de México, 1956), cada

Copa Mundial de Futbol está vacunada contra ciertos problemas sociales y políticos, y en el contexto actual “no hay que olvidar que Irán va a jugar en Estados Unidos y Estados Unidos está bombardeando ese país. No hay que olvidar que el Estadio Akron en Jalisco está muy cerca de fosas clandestinas del narcotráfico. Y que el Cártel Jalisco Nueva Generación marca buena parte de ese territorio. Estamos en una situación geopolítica compleja, pero habrá que ver lo que sucede”, afirma el también coordinador de la exposición “¿De qué color pinta el verde? La selección mexicana, el futbol y sus representaciones del mundo”, bajo la curaduría de José Enrique Ortiz Lanz, y que se presentará en la Sala de Exposiciones de El Colegio Nacional.

La muestra incluye una selección de textos del propio Villoro, autor de libros como Dios es redondo y Los héroes numerados. Su eje es la relevancia “del público para el futbol mexicano, que ha sido lo más importante que le ha sucedido al balompié nacional porque no tenemos una gran Selección, no hemos tenido figuras descollantes en el futbol mexicano, salvo excepciones, pero el público ha marcado la pauta para que éste sea uno de los deportes más celebrados y sea una gran oportunidad para la fiesta. El público es lo más importante y es el eje que recorre esto. Por supuesto, también comentarios sobre las esperanzas y las decepciones que nos ha dado la Selección”, abunda Villoro sobre la exposición que forma parte del Corredor Cultural Host City Ciudad de México, en el que participan 18 recintos en el marco del mundial.

El escritor recuerda que en el pasado se hicieron grandes exposiciones dedicadas al futbol (menciona la del Museo Tamayo por el Mundial de 1986). Pero la particularidad que tiene “¿De qué color pinta el verde?...”, es que las fotografías se han intervenido con el diseño. Además, está «la colección de camisetas que nos ha prestado Épica y que están aquí algunas de las más significativas de la Selección Nacional. Y luego todo el acompañamiento de textos y de la narración de los partidos por parte de grandes locutores, más algunos videos históricos. Esta reunión multimedia es algo especial y que no se había hecho antes”. También hay balones y artículos conmemorativos. Los elementos gráficos y sonoros exhibidos provienen principalmente del acervo hemerográfico de El Universal, así como de la Fonoteca Nacional, Épica Futbol Colección, Silent Lux y la familia Azcárraga Fastlicht. Sobre el archivo de El Universal, Villoro afirma que lo conoce bien y que ha trabajado con él desde otros proyectos editoriales.

Elementos de archivo

Villoro explica que el periodista y miembro del Consejo Editorial Consultivo, Ernesto Velázquez, “se ha especializado en recuperar elementos del archivo y hacer libros con ello, y me ha puesto en contacto con muchos libros del archivo gráfico. Para mí es un tesoro nacional ese acervo y ha sido un gran privilegio, primero, que nos prestaran las fotografías y luego que tuvieran la flexibilidad de que pudiéramos jugar con ellas a través del diseño”.

Entre las fotos destacan las de los aficionados que se lanzan al aire “como niños héroes” o que llevan sobre sí penachos, parafernalia típica en los partidos. En el plano de las tragedias nacionales cita el tiro penal fallado por Hugo Sánchez en el 86. En el marco de la muestra, Villoro coordina una presentación de Los héroes numerados, una lectura dramatizada y una mesa de diálogo. Puede verse hasta el 8 de agosto. Entrada libre.