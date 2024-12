De Regil exhibe abusos de compañía

Bárbara de Regil mostró su molestia por los casi 50 mil pesos que la compañía telefónica Telcel busca cobrarle, ahora que ha estado fuera del país, pues señala que la compañía argumenta que se trata de una cuota que tiene que pagar por no usar su servicio, mientras se encuentra fuera de México, situación que considera como injusta.

La actriz y su esposo, Fernando Schoenwald, son una de las cuatro parejas que formarán parte del nuevo reality show de Canela TV, Secretos de parejas. Así como sucedió con Secretos de villanas, en que sus participantes tuvieron que viajar a Marbella, España, para grabar el programa, Bárbara y su pareja han estado viajando constantemente a la provincia de Bali, una de las islas de Indonesia, para filmar su participación.

Viajes

De hecho, fue en uno de los viajes al continente asiático por el que la actriz de La Lola fue tan criticada, cuando publicó un video donde, luego de alrededor de 38 horas de vuelo, se levantó de su asiento para hacer algunas flexiones, pues en redes estimaron que Bárbara tiene un problema y una obsesión con hacer ejercicio.

En el próximo viaje que realizaron a Bangkok, Tailandia, la famosa expuso que, cuando viaja a otro continente, suele quitarle el chip a su celular para evitar seguir consumiendo sus datos y solo usa la red wi-fi del país en el que se encuentra.

Pero, a pesar de que en esta ocasión llevó a cabo el mismo procedimiento, un asesor de la telefónica se comunicó con ella para indicarle que, por no usar su chip, situación que le había provocado un cargo de 31 mil pesos.

“Regresé de Bali, nunca tuve internet en Bali, le saqué el chip y, cuando regresé, debía a Telcel 31 mil pesos. Fui a meter un reclamo porque dije ‘¿qué?, nunca tuve internet’, siempre estuve conectada a la casa en la que estuve, cuando salía no tenía internet, etcétera”, explicó.

Pero el problema no acabó ahí, pues al llegar a Tailandia, y quitarle nuevamente el chip a su teléfono, el monto siguió aumentando. “Compré un internet de aquí, con un chip de aquí de (duración) de ocho día Bueno, me habla Telcel y me dice que ya debo 16 mil pesos más por estar aquí sin chip. Ya debo 16 mil pesos de un internet que ni siquiera he usado”, ahondó.

Fue así como advirtió a otras y otros clientes de la compañía y reiteró que el cobro le parecía una injusticia. “¿De qué se trata?, ¿de robarnos, ¿de abusar de la gente?, quiero saber, quiero que esto se aclare porque es injusto totalmente, estoy a dos de agarrar mi teléfono y tirarlo a la basura para que no me sigan cobrando un peso más, pero esto es muy injusto por la cantidad de dinero y porque no pueden hacerlo esto a la gente, ni a mí ni a nadie”, destacó.