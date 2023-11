A Bárbara de Regil ya no le afecta ser blanco de críticas en redes sociales. La actriz ha creado una coraza ante los comentarios de las personas que han hablado acerca de su actitud, su físico y algunos errores que ha cometido en público.

El más reciente fue cuando tras ser cuestionada para elegir entre la festividad de Día de muertos y el Halloween ella dijo preferir la segunda a pesar de ser una tradición extranjera y frente a las cámaras dudó sobre la diferencia entre un festejo y otro.

Ahora, durante la presentación de su nueva serie Pacto de sangre, la también influencer fitness dijo sentirse orgullosa de ser popular en diferentes plataformas donde su respuesta fue tomada a burla. “Soy la reina de redes, soy la reina de todo, buenas noches”, dijo De Regil entre risas.

Luego explicó que el video se malinterpretó después de que ella sólo tomó unos segundos para pensar en voz alta. “Me quedé cuatro segundos pensando y después dije: ‘claro’, entendí y dije ‘Halloween’ y contesté, pero todo el mundo se quedó con mis segundos de ‘¿cuál es la diferencia?’, lo que pasa es que yo pienso y hablo, en vez de pensarlo y parecer que estoy así, meditando, no, yo lo digo, igual contesté, pero la gente es (dice) ‘jaja que tonta’, o sea lo que pasa es que pensé en voz alta, pero no importa, a mí lo que me importa es tener salud”, afirmó.

Además, aprovechó para mandar buenos deseos a quienes la siguen e incluso a los que se encargan de hacerla tendencia cada vez que comete un error. “Lo tomo con humor, con buena onda con alegría, lo tomo como es la vida… No soy político y no me importa, yo lo que quiero es que la gente esté bien, tengan salud, amor y vida”.

Bárbara de Regil interpreta a una “mujer muy fea”

La serie que protagoniza junto Alejandro Nones y Luis Ernesto Franco se estrenará el 10 de noviembre en Vix y en ella se sigue a un grupo de amigos que deciden guardar el secreto de la muerte de una mujer, algo que Bárbara resaltó como una de las preocupaciones que como mamá tiene. “Es muy fuerte todo el tema y en la serie de tocan las marchas de mujeres y esas cosas, pero está muy buena”, señaló Bárbara.

“Tengo que confesar que dije ‘me da miedo hacer este personaje porque ella es una mujer muy fea’ y el tema que se toca en esta serie es muy delicado y sobre todo mi personaje hace cosas que a mí me dolía la panza”, contó.