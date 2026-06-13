De rockear a vender seguros

Alex Lora y El TRI se suman a la iniciativa para hablarle a la gente, rompiendo mitos y demostrando que asegurar el bienestar y el futuro de la familia es un pilar de vida al alcance de todos.

El cantante protagonizó la campaña publicitaria de una compañía de seguros bajo el lema “Seguro, seguro todos con El Tri”, la iniciativa busca acercar la cultura de la protección a los mexicanos mediante un tono auténtico, de barrio y sin complicaciones.

Lora indicó estar entusiasmado con su participación en una iniciativa donde se conectan la marca, la calle, la música. “Fue algo que nunca pensé hacer y, mira, es algo que con el cual contribuyo a que tengamos la cultura de la precaución”, explicó.

Lora, quien festeja 58 años como músico, señaló que nunca planeó llegar a esta edad en el rock and roll, “ni imaginé que me pondrían estatuas en lugares como Guadalajara, Puebla o Los Ángeles. Aunque ha recibido distinciones importantes, el mayor reconocimiento es el respaldo del público y que la gente cante mis canciones”, dijo el músico.