De vuelta a casa retrata la migración

Aunque la película De vuelta a casa se estrenó durante la pandemia de covid-19, su tema principal sigue ahora más presente que nunca: la migración y el regreso a la tierra de origen, algo que hoy viven los migrantes de Latinoamérica, forzados a desplazarse por las circunstancias de su vida y su contexto social.

“Si bien es una película rodada en México, bien le podemos decir a cualquier latino: sí es nuestra historia, pero también es la tuya. Yo creé esta película como una reacción a todos los estereotipos negativos que se difunden en la televisión y la prensa”, expresó el director Darius Stevens Wilhere.

Para contar esta historia el director eligió a Puebla, donde estuvieron trabajando 20 días en más de 80 locaciones como escenarios, lo que ayudó a mostrar la riqueza patrimonial de este lugar de la República Mexicana.

Retorno

De vuelta a casa muestra la historia de Ricardo, un exitoso ejecutivo de negocios que deja atrás sus raíces familiares y sus amistades en Puebla para vivir en Nueva York. La repentina muerte del abuelo Roberto (Eugenio Montessoro) lo obliga a regresar a su ciudad natal.

De regreso a su pueblo vuelve a ver a sus amigos de la infancia y a su primer amor, Paulina, quien aún le guarda cierto resentimiento por su partida. Ricardo deberá reconectar con la cultura que abandonó cuando se fue a Estados Unidos y aprenderá la importancia de equilibrar su vida para lograr el éxito.

Renata Manterola explicó que su personaje de Paulina deja un mensaje muy positivo a las mujeres: alguien que se prioriza y busca su bienestar a pesar de tener el corazón roto. Además, le permitió interpretar por primera vez a una persona más adulta, algo que no había hecho en su carrera actoral. “Paulina me enseñó que no tienes que elegir qué sueño realizar, a no poner en una balanza qué cosa es más importante que otra, porque me demostró que querer es poder y que todo puede ir de la mano”, señaló Renata.

El intérprete Cayetano Arámburo, quien ha participado en proyectos como Amar a muerte y La candidata, considera que su personaje en De vuelta a casa representa a muchos migrantes que van a EE. UU. persiguiendo un sueño, pero tarde o temprano la vida los devuelve a su hogar, lo que representa un choque tremendo para ellos. “Ricardo es un personaje muy entrañable, que tiene este sentido de la familia, del trabajo y el esfuerzo. Darle vida fue muy significativo porque a través de él se habla de las raíces, de la amistad y del amor, de regresar a tu cultura; para mí este papel es nunca olvidarte de quién eres y de dónde vienes”, explicó Arámburo.