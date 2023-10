Dead man walking abre la temporada

El sábado 21 de octubre, con el estreno de Dead man walking, arranca la nueva serie de transmisiones en vivo de funciones desde la Metropolitan Opera House de Nueva York, que en México y el Auditorio Nacional cumple 15 años, 15 temporadas, además de que en esta ocasión podrá verse el 9 de diciembre Florencia en el Amazonas, del mexicano Daniel Catán.

Las óperas de Jake Heggie y de Catan —la primera en español (mexicano) en más de un siglo de historia de la MetOpera— encabezan la temporada 2023-2024 de la serie Live in HD, que presentará 9 programas del 21 de octubre al 11 de mayo próximos, con 3 premieres, 2 nuevas producciones y 4 reestrenos, además de una diversidad nunca vista en ese teatro neoyorquino.

Florencia en el Amazonas se transmitirá en vivo desde Nueva York al mundo el próximo sábado 9 de diciembre y con ello será sin duda la ópera mexicana más vista en una sola función en toda la historia, ya que más de 70 países recibirán la señal vía satélite.

En la selección, habrá por primera vez juntas óperas de un compositor mexicano y de un afroamericano (la primera fue en 2021, Fire shut up in my bones, de Terence Blanchard); habrá producciones de directoras de escena y otras dirigidas en el podio por mujeres.

Ningún cantante mexicano participará esta vez en la serie en vivo, en la que antes podíamos ver a Javier Camarena y aun a Cassandra Zoé Velasco. Solo tendrá protagónico como Florencia Grimaldi la soprano Ailyn Pérez, nacida en Chicago pero de padres jaliscienses. Rolando Villazón vuelve a la MetOpera después de más de una década, como el Pamino de La flauta mágica, de Wolfgang Amadeus Mozart, que, por desgracia, no se transmitirá.

A lo largo de estas 15 temporadas se han presentado en el Auditorio Nacional, la UNAM y salas de cine y de recintos culturales de todo el país, 143 funciones en vivo desde la MetOpera hasta junio 2023, con casi igual número de óperas distintas, buena parte producciones nuevas y/o de composiciones contemporáneas, como las de Heggie (2020) y Catán (1996). Cabe destacar que, en promedio, la Ópera de Bellas Artes programa cuatro títulos por año.

La MetOpera lanzó el programa en septiembre de 2006 y su primera transmisión, La bohème, la protagonizó otro mexicano, el tenor Ramón Vargas, con la rumana Angela Gheorghiu. El 22 de septiembre de 2008 llegó el programa al Auditorio: una gala con Renée Fleming, Thomas Hampson y Ramón Vargas, irónicamente férreo opositor a este tipo de transmisiones.

Cabe destacar que desde poco antes de la pandemia que se inició en 2020, el Auditorio Nacional enriqueció la proyección de las transmisiones de la serie Live in HD con una pantalla gigante UHD (Ultra High Definition), con 195 metros cuadrados y proyectores 10 veces más potentes que la tecnología IMAX, para mayor calidad de la imagen, en términos de nitidez, color y profundidad. Y el audio cuenta con 144 bocinas con sonido envolvente.

De acuerdo con la administración del Auditorio Nacional, la nueva temporada de nueve títulos de la MetOpera busca innovar su propuesta artística para atraer a nuevos y diversos públicos, con una oferta más equilibrada entre grandes clásicos y obras contemporáneas.

Los títulos serán Dead man walking (21 octubre), X: the life and times of Malcolm X, de Anthony Davis (18 de noviembre), Florencia en el Amazonas (9 de diciembre), Nabucco, de Giuseppe Verdi (6 de enero), Carmen, de Georges Bizet (27 de enero), La fuerza del destino, de Verdi (9 de marzo), Romeo y Julieta, de Charles Gounod (23 de marzo), La Rondine, de Giacomo Puccini (20 de abril) y Madama Butterfly, de Giacomo Puccini (11 de mayo).

Las tres premieres que ofrecerá el Met durante esta temporada abordan historias que se desarrollan en el siglo XX, aunque las tres tienen ya más de 20 años de haberse estrenado en otros teatros estadounidenses. Ambientada al inicio del siglo XX, Florencia en el Amazonas, la primera ópera en español (y mexicano) en más de cien años en la historia de la MetOpera, fundada en en 1883, con libreto de Marcela Fuentes-Berain, está inspirada en la obra de Gabriel García Márquez y producida por Mary Zimmerman, la protagonizará la gran soprano de padres mexicanos Ailyn Pérez.

Ya en diversas entrevistas, Peter Gelb, director general de la MetOpera y el impulsor de la serie Live in HD, que llega a más de 2 mil teatros de 70 países, incluyendo México, ha dicho que Florencia en el Amazonas es la gran apuesta de toda la temporada de la institución. Por su parte, La vida y época de Malcolm X, del compositor y pianista de jazz Anthony Davis, estará a cargo del dramaturgo y director Robert O’Hara y aborda la vida del activista afroamericano que abrazó el Islam, asesinado en febrero de 1965.

A finales de ese siglo XX, con Dead man walking, basada en el libro de mediados de los años 90 escrito por la hermana Helen Prejean y famoso por su adaptación cinematográfica realizada por Tim Robbins en 1996, protagonizada por Susan Sarandon y Sean Penn, y ahora es puesta en escena bajo la visión del director vanguardista belga Ivo van Hove.

También se estrenarán dos adaptaciones contemporáneas de óperas clásicas, que trasladan la acción a escenarios actuales para abordar temas y problemáticas de la vida cotidiana: Carmen estará a cargo de la directora británica de teatro Carrie Cracknell, con una puesta en escena que aborda la violencia de género, estructuras laborales abusivas y el deseo de romper las fronteras sociales. Y La fuerza del destino estará a cargo del director polaco de ópera, teatro y cine, también debutante en la MetOpera, Mariusz Trelinski, que sitúa la trágica historia de amor malogrado, venganzas mortales y luchas familiares, en el mundo moderno, mientras utiliza una plataforma para representar el avance del destino.

Los cuatro reestrenos del ciclo comienzan con la producción que Elijah Moshinsky realizó de Nabucco en 2001, una ópera clásica que mantiene su resonancia a casi dos siglos de su estreno en Milán en 1842. Romeo y Julieta, la trágica historia de amor y muerte escrita por William Shakespeare con música de Charles Gounod regresa al teatro neoyorquino con la puesta en escena que data de 2016 a cargo de Bartlett Sher, la cual recrea imágenes de Italia a finales del siglo XVIII con un majestuoso diseño escénico.

Se suman dos obras de Puccini: La Rondine, un híbrido de opereta y ópera lírica pocas veces llevada al escenario, que vuelve con una producción de Nicolas Joël estrenada en 2009. Y El gran cierre será Madama Butterfly, pieza fundamental en el repertorio del compositor italiano y una de las historias trágicas más importantes dentro del canon operístico, que podrá verse en la imponente producción hecha en 2006 por el ganador del Óscar Anthony Minghella.

El talento vocal en este ciclo es encabezado por la soprano Joyce DiDonato, quien retorna tras protagonizar la premier de Las horas, de Kevin Puts, en la temporada pasada, el barítono Will Liverman, voz principal de Fire shut up in my bones, de Terence Blanchard, en 2021; las sopranos ganadoras del premio Richard Tucker, que reconoce a destacados cantantes de ópera estadounidenses: Aylin Pérez (2012), Nadine Sierra (2017) y Angel Blue (2022).

También regresan los tenores Piotr Beczala y Benjamin Bernheim, las sopranos Latonia Moore y Lise Davidsen, las mezzosopranos Susan Graham y Aigul Akhmetshina. La temporada incluye los debuts en la MetOpera de la soprano Asmik Grigorian y los tenores SeokJong Baek y Jonathan Tetelman.

El franco canadiense Yannick Nézet Séguin conducirá cuatro títulos: Dead man walking, Florencia en el Amazonas, La fuerza del destino y Romeo y Julieta. En el podio también estarán el estadounidense Kazem Abdullah y los italianos Daniele Callegari, Daniele Rustioni y Speranza Scappucci. Todo esto junto con el debut de la directora china-estadounidense Xian Zhang debutará.